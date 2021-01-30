Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
США намерены заняться медийной грамотностью и правами женщин в Грузии
Общество
Банкам запретили блокировать счета без объяснения причин
Мир
США настроены завершить процедуры по продлению СНВ-3 до 5 февраля
Экономика
Цена криптовалюты биткоин пошла на снижение после резкого роста
Армия
В РФ приступили к испытанию «умных» снарядов для ЗАК «Деривация-ПВО»
Мир
В Техасе проверят работу 13 онлайн-бирж из-за ситуации с Reddit
Мир
МИД РФ заявило о поддержке решения кипрской проблемы на основе резолюций ООН
Армия
Российский МиГ-31 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем
Спорт
Бывший футболист «Зенита» Халк перешел в «Атлетико Минейро»

В Санкт-Петербурге отменили ряд коронавирусных ограничений

0
Выделить главное
вкл
выкл

В Санкт-Петербурге смягчат защитные меры из-за COVID-19, передает телеканал «Известия». С 30 января кафе и рестораны будут работать круглосуточно. Исключение — фуд-корты в торговых центрах.

Максимальная заполняемость кинотеатров увеличивается до 50%. Также половину билетов смогут продавать стадионы на спортивные соревнования, но не более 15 тыс. В городе при условии соблюдения масочно-перчаточного режима открываются зоопарки и аквапарки. В торговых центрах могут работать музеи, выставки, театры и катки.

В Санкт-Петербурге удалось добиться снижения заболеваемости и можно говорить об устойчивой тенденции. Тем не менее требование обязательного использования средств индивидуальной защиты в общественных местах продлевается до середины мая.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021