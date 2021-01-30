В Санкт-Петербурге отменили ряд коронавирусных ограничений

В Санкт-Петербурге смягчат защитные меры из-за COVID-19, передает телеканал «Известия». С 30 января кафе и рестораны будут работать круглосуточно. Исключение — фуд-корты в торговых центрах.

Максимальная заполняемость кинотеатров увеличивается до 50%. Также половину билетов смогут продавать стадионы на спортивные соревнования, но не более 15 тыс. В городе при условии соблюдения масочно-перчаточного режима открываются зоопарки и аквапарки. В торговых центрах могут работать музеи, выставки, театры и катки.

В Санкт-Петербурге удалось добиться снижения заболеваемости и можно говорить об устойчивой тенденции. Тем не менее требование обязательного использования средств индивидуальной защиты в общественных местах продлевается до середины мая.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.