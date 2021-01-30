Представитель Евросоюза репостнул статью о «маргинальной» Украине

Руководитель представительства Евросоюза на Украине Матти Маасикас сделал на своей странице в Twitter репост статьи c сайта американского аналитического центра Atlantic Council, в которой страна называется «маргинализованной пограничной зоной» из-за неспособности киевских властей обеспечить закупку вакцины от коронавируса.

Так Маасикас прокомментировал конфликт между министерством здравоохранения страны и госпредприятием «Медицинские закупки Украины» в вопросе поставок вакцины.

В статье, на которую обратил внимание представитель ЕС, говорится, что «в глобальной борьбе за вакцины против COVID Украина превратилась в маргинализованную пограничную зону», а неспособность властей добиться прогресса в вопросе вакцинации в последние месяцы «вызывает всё большую тревогу». В материале отмечается, что проблемы с вакцинацией в стране усугубились из-за эскалации напряженности между минздравом и «Медицинскими закупками Украины».

«Передача всех централизованных закупок Агентству («Медицинские закупки Украины». – Ред.) также является условием макрофинансовой помощи ЕС (Украине. — Ред.)», — написал Маасикас в Twitter, приведя цитату из статьи.

Ранее министр здравоохранения страны Максим Степанов сообщил, что вакцину от коронавируса для Украины будет закупать международная организация Crown Agents. В предыдущих заявлениях глава минздрава указывал, что вакцина от COVID-19 будет закупаться через нового оператора, поскольку гендиректор госпредприятия «Медицинские закупки Украины» Арсен Жумадилов своими высказываниями портит имидж страны на международной арене и усложняет переговоры с поставщиками. В свою очередь, Жумадилов заявлял, что Украина могла бы иметь уже два контракта по вакцине от COVID-19 и дешевле по меньшей мере на $1 за дозу.

29 января Степанов заявил, что Украина готова выкупать избыточные объемы вакцин от коронавируса у государств Евросоюза. Он также отметил, что Украина ведет активные переговоры с основными производителями вакцин от коронавируса. В частности, с несколькими из них уже согласовываются потенциальные контракты.

Ранее в этот же день Верховная рада Украины во втором чтении одобрила законопроект об ускоренной регистрации вакцин от коронавирусной инфекции на территории Украины. Исключение составляют препараты российского производства.

В конце декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский отказался от российской вакцины «Спутник V», признав, что ему трудно объяснить соотечественникам, почему страна не хочет закупать препарат из РФ.

В свою очередь, политики и общественные деятели неоднократно призывали Киев закупить российскую вакцину от коронавируса, так как она показала высокую эффективность и безопасность.