Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
США настроены завершить процедуры по продлению СНВ-3 до 5 февраля
Армия
В РФ приступили к испытанию «умных» снарядов для ЗАК «Деривация-ПВО»
Мир
В Техасе проверят работу 13 онлайн-бирж из-за ситуации с Reddit
Мир
МИД РФ заявило о поддержке решения кипрской проблемы на основе резолюций ООН
Армия
Российский МиГ-31 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем
Спорт
Бывший футболист «Зенита» Халк перешел в «Атлетико Минейро»
Интернет
Роскомнадзор вызвал представителей соцсетей
Мир
Два американских эсминца приняли участие в учениях в Черном море
Мир
Чехия закрыла свои границы для иностранцев
Сюжет:

Представитель Евросоюза репостнул статью о «маргинальной» Украине

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Руководитель представительства Евросоюза на Украине Матти Маасикас сделал на своей странице в Twitter репост статьи c сайта американского аналитического центра Atlantic Council, в которой страна называется «маргинализованной пограничной зоной» из-за неспособности киевских властей обеспечить закупку вакцины от коронавируса.

Убыльное дело: почему Украина продолжает вымирать
Страна оказалась в зоне демографического торнадо

Так Маасикас прокомментировал конфликт между министерством здравоохранения страны и госпредприятием «Медицинские закупки Украины» в вопросе поставок вакцины.

В статье, на которую обратил внимание представитель ЕС, говорится, что «в глобальной борьбе за вакцины против COVID Украина превратилась в маргинализованную пограничную зону», а неспособность властей добиться прогресса в вопросе вакцинации в последние месяцы «вызывает всё большую тревогу». В материале отмечается, что проблемы с вакцинацией в стране усугубились из-за эскалации напряженности между минздравом и «Медицинскими закупками Украины».

«Передача всех централизованных закупок Агентству («Медицинские закупки Украины». – Ред.) также является условием макрофинансовой помощи ЕС (Украине. — Ред.)», — написал Маасикас в Twitter, приведя цитату из статьи.

Ранее министр здравоохранения страны Максим Степанов сообщил, что вакцину от коронавируса для Украины будет закупать международная организация Crown Agents. В предыдущих заявлениях глава минздрава указывал, что вакцина от COVID-19 будет закупаться через нового оператора, поскольку гендиректор госпредприятия «Медицинские закупки Украины» Арсен Жумадилов своими высказываниями портит имидж страны на международной арене и усложняет переговоры с поставщиками. В свою очередь, Жумадилов заявлял, что Украина могла бы иметь уже два контракта по вакцине от COVID-19 и дешевле по меньшей мере на $1 за дозу.

29 января Степанов заявил, что Украина готова выкупать избыточные объемы вакцин от коронавируса у государств Евросоюза. Он также отметил, что Украина ведет активные переговоры с основными производителями вакцин от коронавируса. В частности, с несколькими из них уже согласовываются потенциальные контракты.

Ранее в этот же день Верховная рада Украины во втором чтении одобрила законопроект об ускоренной регистрации вакцин от коронавирусной инфекции на территории Украины. Исключение составляют препараты российского производства.

В конце декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский отказался от российской вакцины «Спутник V», признав, что ему трудно объяснить соотечественникам, почему страна не хочет закупать препарат из РФ.

В свою очередь, политики и общественные деятели неоднократно призывали Киев закупить российскую вакцину от коронавируса, так как она показала высокую эффективность и безопасность.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021