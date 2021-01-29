Движение BLM выдвинули на Нобелевскую премию мира

Антирасистское движение Black Lives Matter (BLM, «Жизни чернокожих важны») выдвинули на Нобелевскую премию мира 2021 года. С такой инициативой выступил депутат парламента Норвегии Петтер Эйде. Об этом в пятницу, 29 января, сообщает газета The Guardian.

Парламентарий подчеркнул, что BLM призвало к системным изменениям в мире и заставило другие страны помимо США бороться с расизмом.

«Я считаю, что одна из ключевых проблем, с которыми мы сталкиваемся в Америке, а также в Европе и Азии, — это усиление конфликта, основанного на неравенстве. Black Lives Matter стало очень важным всемирным движением по борьбе с расовой несправедливостью. Они добились огромного успеха в повышении осведомленности всего мира о расовой несправедливости», — сказал Эйде.

Он добавил, что активисты BLM смогли мобилизовать не только афроамериканцев и других угнетенных людей, «это более широкое движение, отличающееся от их предшественников».

Интернациональное движение активистов, выступающих против насилия в отношении чернокожих, Black Lives Matter было основано в 2013 году. Оно обрело большую популярность после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе в конце мая 2020 года. После этого по США и ряду западных стран прокатилась волна организованных движением протестов.

При этом в сентябре действующий президент США Дональд Трамп заявил, что движение BLM наносит вред сообществам темнокожих американцев.