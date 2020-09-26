Трамп заявил о вреде движения BLM для темнокожих американцев

Движение Black Lives Matter (BLM) наносит вред сообществам темнокожих американцев. Такое мнение высказал президент США, выступая 25 сентября в Атланте на форуме в поддержку экономических возможностей афроамериканцев, сообщает The Independent.

По его словам, именно сторонники BLM инициировали беспорядки, волна которых летом прокатилась по городам США.

«Это вредит сообществу темнокожих американцев. Это неподходящее название название (BLM, «Жизни темнокожих имеют значение». – Ред.) для организации, идеология и тактика которой прямо сейчас разрушают жизни многих темнокожих», — заявил американский лидер.

Трамп также вновь раскритиковал своего конкурента на предстоящих президентских выборах Байдена и его политику, заявив, что «расовая справедливость начнется, когда Джо Байден уйдет на пенсию из публичной жизни».

Накануне член сената США Рэнд Пол назвал активистов антирасистского движение Black Lives Matter террористами. В доказательство своей точки зрения сенатор напомнил, что представители движения порой нападают на обычных прохожих и посетителей, которые вовсе не принадлежат к чиновникам.

Интернациональное движение активистов, выступающих против насилия в отношении чернокожих, Black Lives Matter, было основано в 2013 году. Оно обрело большую популярность после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе в конце мая 2020 года. После этого по США и ряду западных стран прокатилась волна организованных движением протестов.

В ходе этих акций, в частности, стихийно сносились памятники историческим личностям, связанным с рабством. Активисты BLM выступают против полицейского насилия и расовой дискриминации. Одним из их требований является сокращение финансирования правоохранительной системы.