Американский сенатор сравнил движение Black Lives Matter с терроризмом

Член сената США Рэнд Пол назвал активистов антирасистского движение Black Lives Matter террористами. Соответствующее заявление он сделал в четверг, 24 сентября, на слушаниях в комитете по внутренней безопасности и правительственным делам сената конгресса.

«Их цель — терроризм. Они выступают с признанием этого. Если посмотреть на их диалоги в интернете, социальных сетях, то они говорят: их цель — терроризировать должностных лиц [США], а в действительности — всех», — цитирует его ТАСС.

В доказательство своей точки зрения сенатор напомнил, что представители движения порой нападают на обычных прохожих и посетителей, которые вовсе не принадлежат к чиновникам.

Он призвал конгрессменов донести до сведения корпоративные организации.

«Нам следует добиваться того, чтобы об этом знала корпоративная Америка. Корпоративная Америка предоставляет миллионы долларов тому, что она считает группировкой, борющейся с расизмом. В реальности эта группировка (то есть BLM. — Ред.) финансирует террор, финансирует террористов, которые разъезжают [по США] из города в город», — подчеркнул Пол.

Новая волна протестов антирасистской направленности в США началась после заседания суда по делу о смерти афроамериканки Брионны Тейлор, застреленной в марте стражами порядка во время спецоперации и ставшей одним из символов движения Black Lives Matter. Прокурор предъявил обвинение лишь одному из трех подозреваемых. Кроме того, полицейского не обвинили напрямую в гибели Тейлор, а лишь в том, что во время операции он подверг жизни ряда людей опасности, открыв стрельбу.

Для разгона демонстрантов задействовали силы национальной гвардии США. Мэр города Грег Фишер объявил о введении на территории Луисвилла комендантского часа. Полиция штата заявила о задержании подозреваемого в нападении на стражей порядка.

13 марта трое полицейских приехали на квартиру, где, как они полагали, хранят наркотики. Внутри находились Брионна Тейлор и ее друг. Последний вступил в перестрелку со стражами порядка. Во время нее Тейлор, которая в это время спала, была убита. Данный случай привлек большое внимание СМИ и правозащитных организаций, в городе имели место протесты и беспорядки.