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В Германии призвали ЕС ускорить проверку российской вакцины от COVID-19

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Евросоюз должен быстрее проверить российскую и китайскую вакцины от коронавируса и при соблюдении норм ЕС начать их применение. Об этом заявил глава федеральной земли Бавария в Германии Маркус Зедер в интервью изданию Die Welt, опубликованном 29 января.

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«Европейским регуляторам стоит как можно быстрее проверить российский и китайский препараты. Если будет установлена надежность и эффективность, то нам нужно использовать и их», ― сказал он.

Глава Баварии подчеркнул, что вакцинация в Евросоюзе проходит медленнее по сравнению с США и Китаем, а это, по его мнению, связано с перебоями в поставках препарата. Зедер предположил, что этот факт может привести к экономическому отставанию региона.

В связи с этим он призвал ЕС предпринять решительные меры, а также предложил нарастить производственные мощности.

Ранее в этот день руководитель Института разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха (PEI) Клаус Цихутек рассказал, что в Германии допускают возможность производства российской вакцины от коронавирусной инфекции.

Он отметил, что российским коллегам оказывают поддержку на пути возможного допуска «Спутника V» в Евросоюз.

Накануне Евросоюз согласовал общие принципы для сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщала пресс-служба Еврокомиссии.

Подчеркивалось, что сертификаты будут использоваться в медицинских целях и не являются обязательными к исполнению. Согласованные членами ЕС принципы призваны поддержать совместимость сертификатов о вакцинации внутри Евросоюза.

Ранее, 23 января, стало известно, что компания AstraZeneca объявила о сокращении поставок своей вакцины от COVID-19 в ЕС в I квартале на 60%, до 31 млн доз. Сообщалось, что производитель не только не смог гарантировать, что недостаток доз будет компенсирован во II квартале, но и вообще определить четкий график поставок на первое полугодие. В самой AstraZeneca объяснили это производственными проблемами.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 29 января, на планете зарегистрировано свыше 102,3 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 2,2 млн человек, вылечились 74 млн.

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