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В Германии допустили возможность производства «Спутник V» в Европе

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В Германии допускают возможность производства российской вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом 29 января заявил руководитель Института разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха (PEI) Клаус Цихутек.

Цихутек отметил, что российским коллегам оказывают поддержку на пути возможного допуска «Спутника V» в Евросоюз.

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«Да, были запросы и уже контакты на этот счет. Это означает, что мы в рамках видеоконференции уже проконсультировали российских коллег», — отметил глава PEI.

Глава Инстита Эрлиха, который отвечает в ФРГ за допуск и контроль соответствующих медицинских продуктов, отметил, что переговоры с коллегами из России касались двух аспектов: объяснения условий ЕС по регистрации вакцины, а также путей выхода на представителей Европейского агентства по лекарственным препаратам.

Глава регулятора отметил, что европейская сторона заинтересована в том, чтобы точки производства вакцины были и на территории ЕС.

Ранее, 28 января, Европейский союз согласовал общие принципы для сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщала пресс-служба Еврокомиссии.

Отмечается, что сертификаты будут использоваться в медицинских целях и не являются обязательными к исполнению. Согласованные членами ЕС принципы призваны поддержать совместимость сертификатов о вакцинации внутри Евросоюза.

23 января стало известно, что компания AstraZeneca объявила о сокращении поставок своей вакцины от COVID-19 в ЕС в I квартале на 60%, до 31 млн доз. Отмечается, что производитель не только не смог гарантировать, что недостаток доз будет компенсирован во II квартале, но и вообще определить четкий график поставок на первое полугодие. AstraZeneca объясняет это производственными проблемами.

Еврокомиссия (ЕК) и страны — члены ЕС выразили «глубокое недовольство» этим фактом, подчеркнув необходимость точного выполнения графика поставок, так как государства должны выполнять свои планы по вакцинации.

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