Возврату подлежит: 82% потребителей планируют вернуться к допандемическим привычкам

Большая потребительская перезагрузка в связи с пандемией не состоялась. 82% россиян после снятия всех ограничений планируют вернуться к привычному образу жизни, выяснили в ходе интернет-опроса эксперты Сколково-РЭШ. В частности, перестать покупать практически все товары и услуги онлайн, а начать посещать магазины, рестораны, ходить на культурные мероприятия. Кроме того, люди устали экономить и в случае роста доходов планируют «побаловать себя» приятными покупками, которые можно отнести к излишествам. Многие потребительские привычки эпохи пандемии коронавируса оказались временными, делают вывод в Сколково.

Жизнь онлайн

Большинство людей (82%) после окончания пандемии планируют вернуться к привычному образу жизни оффлайн, показал интернет-опрос Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики Сколково-РЭШ. Прежде всего это выражается в отказе от некоторых потребительских привычек, которые вынуждено сформировались в период распространения инфекции.

В первую очередь это тотальный переход в онлайн, где люди и совершали покупки, и общались, и участвовали в различных мероприятиях. Как показал опрос, 85% людей приобретали продукты и вещи онлайн, причем 39% именно в период самоизоляции впервые заказали в интернете хотя бы один товар или услугу.

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Переход к онлайн-потреблению во всем — относительно новая привычка, которая доформировалась на фоне пандемии, пояснил руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики Сколково-РЭШ Егор Кривошея. Но ряд потребителей начинает быстро уставать от интернет-сервисов, считает Егор Кривошея.

Онлайн-службы не были готовы к увеличению спроса, поэтому многие проблемы и шероховатости торговли всплыли на поверхность, полагает психолог Инга Корягина. Конечно, сначала люди даже оценили удобство заказов через интернет, поскольку не надо было стоять в очереди в кассу, толпиться между полками, но доставка в пандемию разрушила эту идиллию и заставила потребителя подстраиваться под курьеров.

Действительно, 38% респондентов указали, что затягивались сроки доставки, а 33% отметили, что нужных товаров не было в наличии. Кроме того, зачастую качество продукции на картинке сильно отличается от того, что люди получают в реальности, отметила психолог. А в магазине все-таки можно посмотреть, выбрать, пощупать. По мнению Инги Корягиной, жизнь онлайн, особенно в условиях ограничений, ассоциируется с подавлением свободы, поэтому после окончания пандемии многие люди захотят просто на эту свободу вырваться.

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Также к временным эксперты отнесли и еще одну привычку периода пандемии — 52% россиян стали отдавать предпочтение личному транспорту и такси вместо поездок в метро или наземном общественном транспорте. Что и понятно, подчеркнул Егор Кривошея, поскольку люди старались избегать плотных контактов и физического взаимодействия. Эта привычка будет сохраняться, пока остается риск заражения, считает он. Но после этого люди опять вернутся к привычному образу передвижения, уверен эксперт.

Клуб, кино, кружок по фото

Впрочем, по данным разных исследований, все-таки около трети людей могут сохранить свои потребительские привычки, приобретенных в период пандемии, отметил завкафедрой предпринимательства и логистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов. Да и другие пользователи интернета часть товаров все равно будут заказывать онлайн, например, бытовую технику и косметику, указал он.

Как показал опрос, россияне оценили возможность принимать участие в различных онлайн-мероприятиях и не собираются отказываться от некоторых из них и после окончания пандемии (74%). Выше всего доля участвовавших в вебинарах и конференциях (28%), а также смотревших трансляции видеоблогеров (23%), концерты, театральные постановки и образовательные курсы (все по 22%). Эти же категории россияне готовы продолжать получать в онлайн формате: вебинары и конференции (28%), образовательные курсы (23%), прямые трансляции звезд, блогеров (21%).

Но все-таки большинство людей постараются компенсировать вынужденные ограничения в социальной жизни, поэтому после окончания пандемии вернутся к поведению доковидной эпохи: будут в привычном режиме посещать общественные и культурные мероприятия, клубы, бары и рестораны, предположил Дмитрий Завьялов.

— Ведь потребительскую ценность здесь составляет не только сам факт покупки ужина в ресторане, но и атмосфера общения, эмоции, возможность сменить домашнюю обстановку, — отметил он.

Экономия должна быть

В ходе опроса эксперты выявили еще несколько трендов, сформировавшихся в период пандемии. Например, переход от свободного потребления к бережливости и рациональности на фоне снижения доходов. Только 39% респондентов заявили, что их финансовое состояние осталось на прежнем уровне. При этом у 55% россиян доходы упали. Поэтому покупки, чтобы себя порадовать, 41% опрошенных стали делать реже. В условиях пандемии россияне стали тратить меньше на одежду и обувь (43%), хобби и развлечения (43%) и поездки на общественном транспорте (40%).

Эксперты предрекают, что через несколько лет нас ждет время активного потребления, когда можно ожидать некоторой расточительности, напомнил Егор Кривошея. Но это будет зависеть от того, как будут расти доходы граждан, уточнил он. Если ситуация изменится в лучшую сторону, то стоит ожидать всплеска потребительской активности, считает он. По мнению эксперта, это не станет нормой, скорее люди после вынужденных ограничений захотят себя побаловать приятными покупками, а не рутинными повседневными товарами.

Дмитрий Завьялов и вовсе усомнился в том, что россияне массово экономили в пандемию. Правда, «гуляли» не на свои деньги.

— В России не привыкли экономить, несмотря ни на что. Отчасти это связано с желанием «побаловать себя в тяжелое время». Банки отметили, что большинство потребкредитов россияне брали не на неотложные нужды, а на дорогую технику, ювелирные украшения, турпоездки, — сказал он.

Другими словами, даже если люди сокращали объем потребления из-за падения доходов, далеко не все готовы изменить саму структуру потребления.