Туркмения зарегистрировала российскую «ЭпиВакКорону»

Российская вакцина от COVID-19 «ЭпиВакКорона» прошла регистрацию в Туркмении. Об этом сообщает новостной сайт Orient со ссылкой на правительство страны в пятницу, 29 января.

«В Туркменистане прошла процедуру регистрации уже вторая вакцина российского производства — «ЭпиВакКорона», разработанная государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», — отмечается в сообщении.

Свидетельство о регистрации выдал центр регистрации лекарственных средств и государственного контроля при минздраве республики. Этому предшествовал экспертный анализ фармакологического и фармакопейного комитетов центра.

После выдачи регистрационного свидетельства на препарат разрешается его закупка и использование в стране для профилактики вирусной инфекции.

«ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 года и прошла пострегистрационные клинические испытания. Туркменистан стал первой страной после страны-производителя — РФ, где эта вакцина была официально зарегистрирована», — подчеркивает Orient.

На данный момент в Ашхабаде находятся представители Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора.

18 января туркменский минздрав зарегистрировал другую российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», разработанную специалистами научно-исследовательского центра имени Гамалеи.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил 28 января о надежде на то, что Всемирная организация здравоохранения сертифицирует российскую вакцину от этого вируса в ближайшее время.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе 26 января директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил, что «Спутник V» в ближайшую пару недель зарегистрируют более чем в 25 странах.

«Спутник V» стал первой в России и мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа 2020 года.

«ЭпиВакКорона» — вторая вакцина из России от этой инфекции. Она зарегистрирована в октябре 2020 года. Характеризуется ареактогенностью и высочайшей безопасностью.​​​​​​