Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Мурашко допустил в феврале-марте переломный момент в борьбе с COVID-19
Экономика
Биткоин резко начал расти в цене после поста Илона Маска
Мир
Минкульт Украины внес еще пять российских артистов в черный список
Общество
Минпросвещения опровергло информацию о переходе школ на шестидневное обучение
Мир
Кравчук назвал переговоры с Россией по Донбассу зашедшими в тупик
Общество
Названы сроки появления однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» в России
Мир
СК Белоруссии подтвердил задержание Тимы Белорусских с наркотиками
Политика
В Совфеде объяснили санкции Украины против РФ зависимостью от Запада
Экономика
Мантуров анонсировал повышение ставок утильсбора на автомобили
Сюжет:

Туркмения зарегистрировала российскую «ЭпиВакКорону»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская вакцина от COVID-19 «ЭпиВакКорона» прошла регистрацию в Туркмении. Об этом сообщает новостной сайт Orient со ссылкой на правительство страны в пятницу, 29 января.

Успеть до весны: когда вакцинация сможет остановить эпидемию COVID-19
Серьезного снижения заболеваемости специалисты ожидают к маю

«В Туркменистане прошла процедуру регистрации уже вторая вакцина российского производства — «ЭпиВакКорона», разработанная государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», — отмечается в сообщении.

Свидетельство о регистрации выдал центр регистрации лекарственных средств и государственного контроля при минздраве республики. Этому предшествовал экспертный анализ фармакологического и фармакопейного комитетов центра.

После выдачи регистрационного свидетельства на препарат разрешается его закупка и использование в стране для профилактики вирусной инфекции.

«ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 года и прошла пострегистрационные клинические испытания. Туркменистан стал первой страной после страны-производителя — РФ, где эта вакцина была официально зарегистрирована», — подчеркивает Orient.

На данный момент в Ашхабаде находятся представители Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора.

18 января туркменский минздрав зарегистрировал другую российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», разработанную специалистами научно-исследовательского центра имени Гамалеи.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил 28 января о надежде на то, что Всемирная организация здравоохранения сертифицирует российскую вакцину от этого вируса в ближайшее время.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе 26 января директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил, что «Спутник V» в ближайшую пару недель зарегистрируют более чем в 25 странах.

«Спутник V» стал первой в России и мире вакциной от коронавируса. Его зарегистрировали 11 августа 2020 года.

«ЭпиВакКорона» — вторая вакцина из России от этой инфекции. Она зарегистрирована в октябре 2020 года. Характеризуется ареактогенностью и высочайшей безопасностью.​​​​​​

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021