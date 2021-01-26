РФПИ сообщил о скорой регистрации «Спутника V» в более чем 25 странах

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» в ближайшую пару недель будет зарегистрирован более чем в 25 странах, заявил во вторник, 26 января, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Вы знаете, наша вакцина «Спутник V» сейчас зарегистрирована в 14 странах и будет зарегистрирована более чем в 25 странах в ближайшие пару недель», — приводит ТАСС его слова.

Днем ранее постпред России при ООН Василий Небензя выразил надежду на сертификацию российской вакцины от коронавируса Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Препарат «Спутник V» был разработан центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

«Спутник V» уже зарегистрирован в Алжире, Аргентине, Боливии, Сербии, Палестине, Венесуэле, Венгрии, Парагвае и других странах.

О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Ее назвали «ЭпиВакКорона», разработал препарат государственный научный центр «Вектор».

6 октября стало известно, что Центр им. М.П. Чумакова РАН начал в Новосибирске клинические испытания собственной вакцины против COVID-19. Она может поступить в гражданский оборот в марте.