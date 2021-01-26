Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
ФНС подключилась к контролю цен на значимые продукты
Общество
В ВОЗ подтвердили влияние пандемии COVID-19 на психологическое здоровье людей
Мир
Москва, Ереван и Баку обсудят строительство железной дороги через Армению
Общество
В России за сутки зафиксировали 18 241 новый случай COVID-19
Мир
РФПИ сообщил о скорой регистрации «Спутника V» в более чем 25 странах
Интернет
Эксперт прокомментировал атаки на владельцев каналов в Telegram
Мир
В ВОЗ подтвердили готовность США к диалогу по борьбе с COVID-19
Общество
Еще 5572 человека в Москве вылечились от COVID-19 за сутки
Авто
Выпуск легковых автомобилей в России снизился на 18% в 2020 году
Сюжет:

РФПИ сообщил о скорой регистрации «Спутника V» в более чем 25 странах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» в ближайшую пару недель будет зарегистрирован более чем в 25 странах, заявил во вторник, 26 января, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Успеть до весны: когда вакцинация сможет остановить эпидемию COVID-19
Серьезного снижения заболеваемости специалисты ожидают к маю

«Вы знаете, наша вакцина «Спутник V» сейчас зарегистрирована в 14 странах и будет зарегистрирована более чем в 25 странах в ближайшие пару недель», — приводит ТАСС его слова.

Днем ранее постпред России при ООН Василий Небензя выразил надежду на сертификацию российской вакцины от коронавируса Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Препарат «Спутник V» был разработан центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

«Спутник V» уже зарегистрирован в Алжире, Аргентине, Боливии, Сербии, Палестине, Венесуэле, Венгрии, Парагвае и других странах.

О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Ее назвали «ЭпиВакКорона», разработал препарат государственный научный центр «Вектор».

6 октября стало известно, что Центр им. М.П. Чумакова РАН начал в Новосибирске клинические испытания собственной вакцины против COVID-19. Она может поступить в гражданский оборот в марте.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021