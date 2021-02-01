Ближе к небу: новостройки хотят оборудовать зонами спасения на крышах
Все новостройки выше девяти этажей хотят оборудовать противопожарными зонами спасения на крышах. Это следует из проекта стратегии развития строительной отрасли до 2035 года (есть у «Известий»). Такое предложение связано с тем, что длина стандартных лестниц пожарных машин — 28 м (9 этажей). Правило можно будет сделать обязательным при условии развития пожарных квадрокоптеров. Строительство спасательных зон может стоить до 1 тыс. рублей за 1 кв. м. Стоимость жилья в этом случае вырастет в пределах 1%.
Перспектива будущего
В России могут начать строить многоэтажные дома с зонами спасения от чрезвычайных ситуаций (ЧС) на крышах. Это следует из проекта стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ РФ до 2035 года. Документ разработал Минстрой, свои предложения в него внесли участники рынка по просьбе ведомства. В их числе — ассоциация «Объединение генеральных подрядчиков в строительстве», Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ), Национальное объединение проектировщиков и изыскателей (НОПРИЗ) и др. Организации направили проект в новой редакции главе Минстроя Иреку Файзуллину (есть у «Известий»).
— Предполагается ввести правило оборудования всех новостроек выше 28 м специальными противопожарными зонами спасения на плоских кровлях. Это будет возможно при условии развития летательной пожарной техники, в частности вертолетов и квадрокоптеров, — сказал «Известиям» зампредседателя комитета по инженерным системам НОСТРОЙ, доцент МГСУ Алексей Бусахин.
Сегодня уже существуют квадрокоптеры, которые могут переносить грузы весом от 100 кг и выше, отметил специалист. Вероятно, в ближайшие годы такую технику будут использовать в том числе для спасения людей при ЧС, предположил он.
МЧС прорабатывает вопросы использования беспилотных воздушных судов (БВС) вертолетного типа среднего и тяжелого классов (максимальный взлетный вес до 500 кг и свыше соответственно), сообщили «Известиям» в ведомстве. Речь об их использовании в том числе для эвакуации пострадавших при пожарах и ЧС, а также для перевозки грузов, включая спасательное снаряжение, медицинское оборудование, средства спасения, подачи огнетушащих средств в очаги пожара в высотные здания. Предстоит решить правовые аспекты эксплуатации БВС и обеспечить безопасность полетов, добавили в МЧС. Основное преимущество беспилотников — возможность применения в труднодоступной местности, указали в ведомстве.
Действующие требования к строительству зданий (СП 59 от 2016 года) предписывают, что в местах общего пользования домов от 28 м должны быть зоны спасения, в том числе для маломобильных граждан, указал директор департамента по развитию продукта ГК «ФСК» Петр Кирилловский. Девелоперы должны их учитывать при проектировании, подчеркнул он.
— Большинство зданий выше 28 м оснащено лифтами для пожарных расчетов. Поэтому, как правило, зоны безопасности проектируются в лифтовых холлах, их отделка выполняется из негорючих материалов, — рассказал основатель CLANCY Engineering Джон Марк Кланси.
Также в холлах обеспечен подпор воздуха: с помощью вентиляции создается избыточное давление, которое препятствует попаданию продуктов горения в эту зону, добавил эксперт. Фактически такие лифтовые холлы сами являются зонами безопасности, отметил Алексей Бусахин. Такими территориями могут быть и незадымляемые лестничные клетки, где тоже делается подпор воздуха, добавил он.
Недостаточность мер
Даже если здание оборудовано современными системами предупреждения и предотвращения ЧС, учтены не все действующие нормы, ведь обеспечение безопасности людей при пожарах — сложная задача, сказали «Известиям» в НОСТРОЙ.
— Жилые комплексы, которые строятся сейчас, не всегда соответствуют требованиям законодательства в сфере пожарной безопасности. Например, не имеют подъездных путей к зданиям, часто площадки для размещения транспортных средств экстренных служб заняты припаркованными автомобилями. Это связано со стесненными условиями на придомовых территориях, — рассказали там.
Поэтому возможность спасения с высоты зачастую не только последняя, но и единственная для безопасной эвакуации людей, подчеркнули в НОСТРОЙ.
При пожарах жильцы верхних этажей часто становятся заложниками огня и дыма, которые поднимаются вверх и отрезают людям пути для выхода из здания. Дым распространяется особенно быстро — именно из-за него люди чаще всего погибают, сказал первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.
Когда нижние этажи уже горят, человеку остается бежать только на крышу, отметил Алексей Бусахин. Поэтому там предлагается организовывать специальные зоны безопасности — незадымляемое пространство со специальными противопожарными перегородками. Также сама кровля должна быть покрыта несгораемыми материалами, сказал он.
Хотя детали еще неясны, в целом себестоимость организации противопожарных зон на крышах не будет значительной в масштабах каждого конкретного проекта, полагает президент ГК «Основа», председатель комиссии по вопросам индустрии строительных материалов и технологий общественного совета при Минстрое Александр Ручьев. Цена будет зависеть от выделяемых под эти помещения площадей и предполагаемого оборудования для их оснащения, уточнил он.
Создание дополнительных зон безопасности будет стоить до 1 тыс. рублей за 1 кв. м, считает исполнительный директор ГК «Страна Девелопмент» Артем Божедомов. Таким образом, стоимость жилья может вырасти менее чем на 1%, сказал он.
Есть вероятность, что застройщик не будет повышать стоимость квартир, а использует такие зоны как свое основное преимущество: граждане будут охотнее приобретать дома, которые соответствуют нормам безопасности и дают возможность пережить ЧС, отметил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.
За 2020 год в многоквартирных домах произошло более 32 тыс. пожаров, что составляет почти 30% от общего количества пожаров в жилье, сообщили «Известиям» в МЧС.
На момент публикации в Минстрое на запросы «Известий» не ответили.