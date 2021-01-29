Мурашко дал прогноз по ситуации с коронавирусом в России

Февраль и март этого года могут стать переломным моментом в ситуации с распространением коронавируса в России. Об этом в пятницу, 29 января, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Мы сегодня делаем всё. Я думаю, февраль–март станут переломным моментом и пандемия начнет отступать», ― сказал он.

Кроме того, Мурашко сообщил, что на сегодняшний день для массовой вакцинации выпущено свыше 4 млн доз вакцины от инфекции, а за последние сутки более 1 млн доз препарата от COVID-19 стало доступно для отправки в регионы.

Также глава ведомства подчеркнул, что риск заболевания COVID-19 остается крайне высок, так что необходимо продолжать соблюдать меры профилактики, пишет «Газета.ру».

Как накануне отметил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, главное условие для ослабления пандемии — соблюдение масочного режима, однако, по его словам, добиться полного соблюдения всех противоэпидемических правил населением — это, скорее всего, несбыточная мечта.

С 18 января в России началась массовая вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил глава государства Владимир Путин. Кроме того, президент выразил мнение, что российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире, что сейчас показывает практика.

Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от этого вируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 3 813 048 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 72 185 летальных исходов, выздоровели 3 255 462 человека.

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