Посольство разъяснило порядок въезда россиян в Сингапур

Посольство России в Сингапуре разъяснило порядок въезда в страну российских граждан в условиях пандемии коронавируса. Соответствующее сообщение опубликовано в пятницу, 29 января, в Facebook дипмиссии.

«В настоящее время в Республике Сингапур продолжают действовать ограничения на въезд и транзит через страну. В частности, въезд иностранных граждан, не имеющих вида на жительство (Permanent Resident) или разрешения на долгосрочное пребывание в Сингапуре (рабочая и студенческая визы, разрешение на пребывание для члена семьи и др.), запрещен», — говорится в сообщении.

Уточняется, что исключение составляют лица, следующие по приглашению местных органов власти, а также лица, постоянно проживающие на территории Брунея, КНР, Республики Корея, Малайзии и ФРГ, следующих с деловыми или служебными целями по так называемому «зеленому коридору».

В посольстве уточнили, что при наличии разрешения на долгосрочное пребывание въезд в Сингапур возможен только при условии предварительного согласования. Документ оформляется по ходатайству работодателя, образовательных организаций и родственников — граждан Сингапура или владельцев вида на жительство.

Как добавили в российском посольстве, транзит иностранцев через аэропорт Changi возможен только рейсами авиакомпаний Singapore Airlines, Silk Air и Scoot, при этом обязательным условием транзита является то, что все сегменты перелета должны осуществляться одной из вышеупомянутых авиакомпаний. При этом выход в город при транзите через Сингапур строго запрещен.

О том, что Россия с 8 февраля возобновляет авиасообщение с Грецией и Сингапуром, стало известно накануне.

25 января сообщалось, что РФ снимает ограничения на въезд для граждан Финляндии, Индии, Катара и Вьетнама. Также россияне получили возможность путешествовать в любую из четырех указанных стран.

Регулярное и чартерное авиасообщение было приостановлено Россией в марте из-за ситуации, вызванной распространением коронавируса в мире. Затем постепенно ограничения на авиасообщение с рядом стран снимались.