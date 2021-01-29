В Бразилии заявили о возможности «мегаэпидемии» в стране из-за нового штамма

Действия властей Бразилии могут привести к тому, что новая бразильская мутация SARS-CoV-2 вызовет «мегаэпидемию» в стране. Такое мнение высказал бывший глава минздрава латиноамериканского государства Луис Энрике Мандетта, написала в четверг, 28 января, газета Globo.

Экс-министр отметил, что в то время, как весь мир прекращает авиасообщение с Бразилией, в стране «всё полностью открыто», а пациентов перевозят в разные штаты, «не устанавливая кордонов для биологической безопасности».

«Вероятно, мы разнесем этот штамм по всем субъектам федерации и через 60 дней можем получить мегаэпидемию», — отметил Мандетта, покинувший свой пост в апреле на фоне серьезных разногласий по поводу подходов к преодолению эпидемии с президентом страны Жаиром Болсонару.

Несмотря на то что число подтвержденных случаев заражения в Бразилии превышает 9 млн, из которых свыше 221 тыс. завершились летальным исходом, бразильский лидер продолжает считать, что опасность заболевания в значительной степени преувеличена, и полагает неоправданным введение карантинных мер, которые, по его мнению, уничтожают экономику страны.

Впервые новый штамм COVID-19 зафиксировали в Бразилии 31 декабря прошлого года.

10 января в Японии впервые выявили случаи заболевания новым штаммом COVID-19 у четырех путешественников из Бразилии. Отмечается, что новый вариант отличается от обнаруженных в Великобритании и Южной Африке.

Позднее один из двух новых штаммов коронавируса, появившихся в Бразилии, обнаружили в Великобритании.

Об обнаружении случаев заражения бразильским штаммом сообщили также власти Германии, Италии, США и Южной Кореи.

В настоящее время страна занимает третье место в списке государств с наибольшим числом инфицированных после США и Индии. По числу летальных случаев она уступает только Соединенным Штатам.

По данным портала Worldometer на 28 января, в Бразилии выявлено 9 060 786 заболевших, выздоровело более 7,9 млн пациентов. Число летальных случаев составило 221 676 человек.