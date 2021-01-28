В Баку сошел оползень и засыпал дорогу

Оползень сошел на Баиловском склоне в Сабаильском районе Баку. Об этом в четверг, 28 января, сообщает «Sputnik Азербайджан».

В результате случившегося была полностью засыпана дорога от «20-го участка» в направлении к поселку Бадамдар.

По данным МЧС республики, в настоящий момент на территории схода оползня работают представители ведомства и спасатели. Все необходимые меры безопасности приняты. В результате происшествия расположенные рядом с местом схода оползня дома не пострадали.

Отмечается, что активный оползневый процесс наблюдается на территории Баиловского склона с конца 2017 года. Тогда 80 семей были эвакуированы из домов на опасном участке, а весной 2018- го уехали жильцы еще 22 домов.

Ранее в январе оползень произошел в Карабудахкентском районе Дагестана. В результате произошедшего было разрушено несколько построек в фермерском хозяйстве, а некоторые частные дома оказались на краю огромной трещины, образовавшейся во время разгула стихии.