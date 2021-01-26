Оползень в Дагестане обрушил несколько зданий в фермерском хозяйстве
Гигантская трещина образовалась в Дагестане. Очевидцами стали жители Карабудахкентского района. Разрушено несколько построек в фермерском хозяйстве. Некоторые частные дома оказались на краю обрыва, сообщает телеканал «Известия». Жильцов временно разместили у родственников. Место обвала грунта обследовали с помощью беспилотников. По данным МЧС, системы жизнеобеспечения не нарушены.
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