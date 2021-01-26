Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
МИД Швеции рекомендовал гражданам не ездить за пределы ЕС до 15 апреля
Экономика
В МВФ спрогнозировали рост ВВП России на 3% в 2021 году
Политика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о «гаражной амнистии»
Общество
90-летний актер Иван Краско стал отцом в шестой раз
Мир
Разведка Украины признала Москву главной угрозой национальной безопасности
Общество
Путин заявил о больших планах по строительству дорог для «сшивания страны»
Общество
В Челябинске после реконструкции открыли аэропорт имени Курчатова
Наука
Названо потенциально эффективное средство от COVID-19
Общество
Госдума одобрила в первом чтении новый порядок выплат больничных

Оползень в Дагестане обрушил несколько зданий в фермерском хозяйстве

0
Выделить главное
вкл
выкл

Гигантская трещина образовалась в Дагестане. Очевидцами стали жители Карабудахкентского района. Разрушено несколько построек в фермерском хозяйстве. Некоторые частные дома оказались на краю обрыва, сообщает телеканал «Известия». Жильцов временно разместили у родственников. Место обвала грунта обследовали с помощью беспилотников. По данным МЧС, системы жизнеобеспечения не нарушены.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021