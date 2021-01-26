Оползень в Дагестане обрушил несколько зданий в фермерском хозяйстве

Оползень в Дагестане обрушил несколько зданий в фермерском хозяйстве

2021-01-26 18:01:10

2021-01-26 18:01:10

2021-01-26 18:01:10

2021-01-26 18:01:10

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