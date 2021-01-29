«Витязю» надо выйти: в КХЛ идёт острая борьба за плей-офф

До конца регулярного чемпионата КХЛ остаётся меньше месяца. Большинство команд отыграли 50 и более матчей при необходимых 60 встречах. Определились пять участников плей-офф, а также три команды, которые уже лишились шансов сыграть в Кубке Гагарина. Но до окончательной ясности ещё далеко.

Если в Восточной конференции первая восьмёрка почти сложилась, и весь вопрос в том, как распределятся места внутри неё, то на Западе сейчас четыре команды имеют равные шансы занять три последних места в зоне плей-офф. И не исключено, что 27 февраля, в последний день регулярки, матч «Спартак» — «Витязь» станет решающим в борьбе за восьмую строчку.

Запад

В Западной конференции пока лишь московский ЦСКА обеспечил себе выход в плей-офф. Шансов туда попасть уже лишилось рижское «Динамо». С высокой вероятностью до конца недели к нему присоединится ХК «Сочи». Шансов у южного клуба на место в восьмёрке уже давно не видно, но формально они иссякнут, если в пятницу он не сможет победить в гостях московское «Динамо». Впрочем, даже в случае победы для фактического завершения текущего сезона сочинцам будет достаточно того, чтобы в субботу «Спартак» не проиграл в основное время дома СКА или в воскресенье «Витязь» сделал тоже самое в домашнем матче с минским «Динамо».

Минчане, «Витязь» и «Спартак» ведут борьбу за участие в Кубке Гагарина наряду с череповецкой «Северсталью». Кто-то один из этой четвёрки будет вынужден в конце февраля досрочно закончить сезон.

Минское «Динамо» довольно неожиданно закрепилось в зоне плей-офф. В последний раз оно выходило туда в 2017 году. С тех пор три чемпионата подряд белорусский клуб проваливал регулярку и уже в середине сезона фактически терял шансы на успех. Не помогло даже возвращение в 2019 году на пост главного тренера Крейга Вудкрофта, под руководством которого случилось попадание в Кубок Гагарина четырёхлетней давности.

Прошлый розыгрыш минчане закончили на последнем месте. Тем не менее, канадского специалиста не стали увольнять, и сейчас «Динамо» идёт шестым. Оно опережает «Спартак» и «Витязь» на пять очков, а «Северсталь» — на три, имея по сравнению с конкурентами игру в запасе. Многие до сих пор предрекают команде спад, но эти разговоры идут ещё с осени, а клуб по-прежнему держится.

Ему не помешала даже потеря одного из лидеров — нападающего Егора Шаранговича, в конце декабря уехавшего в НХЛ, где он начал успешно выступать за «Нью-Джерси Дэвилз». Также были проблемы из-за травмы ведущего канадского форварда Роба Клинкхаммера, обладателя Кубка Гагарина-2018 в составе «Ак Барса».

— Минск сумел пережить потери и продолжает стабильно набирать очки, — отметил в разговоре с «Известиями» двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков. — Первую половину сезона отлично сыграл Шарангович, который теперь хорош и за океаном. А также клуб угадал с легионерами, взяв качественных иностранцев. Роб Клинкхаммер, Брендон Козун, Франсис Паре себя здорово показывали, а когда кто-то из них выбывал из-за травм, своё слово говорили другие ребята. Например, сразу после отъезда Шаранговича и травмы Кликхаммера результативный отрезок выдал Шейн Принс, благодаря чему команда пережила эти кадровые потери. В целом коллектив у минчан очень организованный, поэтому не думаю, что в плей-офф кому-то из их соперников будет легко.

Череповецкая «Северсталь» не играла в плей-офф с 2018 года, когда попала туда при очень маленьком бюджете. С тех пор менялось руководство и главный тренер. Уже больше двух лет команду возглавляет один из самых колоритных специалистов Андрей Разин, в своё время выводивший в плей-офф малобюджетный екатеринбургский «Автомобилист». Сейчас он близок к повторению этого успеха. Правда, в последнее время команда переживает спад. Она проиграла четыре из пяти последних встреч.

Из-за этого в среду Разин провёл ротацию, не поставив на матч против СКА большую часть основы. В результате команда проиграла 1:4, но боролась до последнего. Капитаном в этой встрече был 18-летний форвард Никита Гуслистов, на прошлой неделе забросивший три шайбы в выездном матче с «Автомобилистом» (6:3) и ставший самым молодым в истории КХЛ российским автором хет-трика. По расчёту Разина, ротация в Питере поможет его основной обойме игроков отдохнуть перед решающим отрезком.

— Сказалось умение тренера настраивать игроков биться в каждом матче и использовать их так, как их не могли использовать другие клубы, — подчеркнул Бадюков. — Например, Владислав Провольнев не так много шансов получал в «Спартаке», а в «Северстали» заработал доверие и стал одним из ведущих защитников лиги. То же самое касается многих молодых ребят. Андрей Разин совмещает работу главного тренера с функциями генерального менеджера. Он собирал состав под себя и знает, на какие кнопки надавить, чтобы добиться от хоккеистов максимума на льду. И система игры «Северстали» соответствует современному хоккею — на быстрой ноге, манёвренности, высоких скоростях. Так играют нижегородское «Торпедо», Минск и «Северсталь». И череповчане умеют вгрызаться в соперника, не давая ему спокойно себя чувствовать.

«Витязь» крайне тяжело проводит большую часть сезона. Команда одержала несколько ярких побед над лидерами, но много теряла очков в матчах с менее сильными клубами. Сейчас на фоне поражений «Спартака» клуб сумел догнать первую восьмёрку и имеет хорошие шансы в третий раз подряд выйти в плей-офф. Но в прошлые два сезона он добивался успеха за счёт удачного начала, и проваливал концовку, проходя дальше благодаря стартовому заделу. Сумеют ли подопечные Михаила Кравеца продуктивно провести завершающую часть регулярки, пока неизвестно.

От «Спартака» с его неплохим бюджетом давно ждут чего-то большего, чем достойной борьбы в первом раунде плей-офф против фаворитов. Летом в условиях потолка зарплат красно-белые хорошо усилились, но сорванная из-за ковида предсезонка привела к тому, что подопечные Олега Знарка никак не могут нащупать стабильность. С конца декабря они чередуют серии — три подряд поражения, потом столько же побед, а затем снова три поражения. Последняя серия была прервана во вторник в результате успеха в овертайме домашнего матча с нижегородским «Торпедо» (3:2).

О том, что ситуация в клубе непростая, говорит решение генерального менеджера «Спартака» Алексея Жамнова встать на тренерскую скамейку рядом с Олегом Знарком. Он делал это и раньше — в сезоне-2017/2018 при Вадиме Епанчинцеве победы пошли также после того, как вместе с ним тренировать стал Жамнов. В результате команда впервые за семь лет вышла в плей-офф. А в сезоне-2018/2019 после отставки Епанчинцева Алексей Юрьевич возглавлял команду совместно с Игорем Улановым. Итог: уверенный выход в плей-офф и яркая серия против СКА, проигранная лишь в шести матчах.

Тем не менее, с учётом регалий Знарка, вряд ли можно было ждать повторения этой практики. Хоть Жамнов и помогал ему в сборной России на Кубке мира-2016 и Олимпиаде-2018, ожидалось, что в клубе вторжения в работу звёздного тренерского штаба не будет. Тем не менее, генменеджер продолжил находиться на скамейке и в четверг в домашнем матче с магнитогорским «Металлургом», что уже не помогло команде и она проиграла 1:3.

— Впереди почти месяц, и многое может перевернуться, — сказал «Известиям» экс-нападающий «Спартака» Александр Кожевников. — Красно-белые ещё могут вернуть себе стабильную игру. Знарок знает, как это делать. Главное, не допускать серьезных ошибок. Плюс возвращение травмированного Йори Лехтеря позволит проводить необходимую ротацию. «Витязь» тоже наверняка будет биться до конца — сейчас вообще команды стали более равными. Поэтому не предугадаешь, как всё повернётся на Западе. Стабильной игрой никто из четырёх претендентов на плей-офф не отличается. Вполне возможно, что исход будет неизвестен до самого конца регулярного чемпионата, и встреча «Спартак» — «Витязь» в конце февраля станет решающей.

Восток

Лидер регулярного чемпионата казанский «Ак Барс» первым обеспечил себе выход в плей-офф. В среду это сделал омский «Авангард», а в четверг — уфимский «Салават Юлаев» и магнитогорский «Металлург». Уже точно за бортом плей-офф остались китайский «Куньлунь Ред Стар» и нижнекамский «Нефтехимик».

Скоро к ним должен присоединиться хабаровский «Амур». Лишь «Сибирь» может изменить состав нынешней первой восьмёрки Востока. Но будет это сделать очень трудно — команда Николая Заварухина отстаёт на 11 очков от челябинского «Трактора», екатеринбургского «Автомобилиста», нижегородского «Торпедо» и нурсултанского «Барыса». Причём оба уральских клуба имеют по одной игре в запасе, а казахстанский — две.

— Думаю, на Востоке состав первой восьмёрки не изменится, — резюмировал Бадюков. — «Сибирь» будет биться до конца и может выдать хорошую победную серию. Но сильно сомневаюсь, что опережающие её команды допустят такой длительный провал, чтобы позволить сократить от себя отставание. «Барыс» и «Торпедо» вряд ли подпустят к себе новосибирцев.

Напомним, регулярный чемпионат КХЛ завершится 27 февраля. Плей-офф стартует 2 марта.