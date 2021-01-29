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Спортивные выходные с «Известиями»

Этап Кубка мира по лыжным гонкам, матч ЦСКА в баскетбольной Евролиге, центральные встречи КХЛ и другие события
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Лыжные гонки. Кубок мира. Седьмой этап

Прошлые выходные для лыжного спорта обернулись громким скандалом. На этапе Кубка мира в Лахти действующий победитель турнира и лидер нынешнего розыгрыша Александр Большунов в эстафете не поделил финишный коридор с финном Йони Мяки. После гонки россиянин врезался в соперника, после чего нашу команду дисквалифицировали. Большунов продолжает с большим отрывом лидировать в Кубке мира, но на ближайшем этапе в шведском Фалуне ему предстоит впервые выйти на трассу после того инцидента. Сложности добавляет массовое возвращение норвежцев, которые с декабря не участвовали в соревнованиях из-за риска заражения COVID-19. Часть их сборной уже выступала в Лахти, а на этапе в Фалуне впервые за долгое время примет участие главный конкурент Большунова последних лет Йоханнес Клебо.

29 января, гонка с раздельным стартом: 13:00, мужчины; 15:00, женщины. 30 января, масс-старт: 15:25, мужчины; 17:00, женщины. 31 января, спринт: 13:00–17:00, женщины; 13:45–17:10, мужчины. Спортивный комплекс «Лугнет» (Фалун, Швеция). Прямые трансляции на Eurosport 1, Eurosport 2 и «Матч ТВ»

Хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ. «Локомотив»–«Авангард», «Спартак»–СКА, «Авангард»–«Локомотив»

Меньше месяца осталось до конца регулярного чемпионата, а борьба за распределение мест в конференциях далеко не закончена. Чуть проще ярославскому «Локомотиву» и омскому «Авангарду», которым предстоят два очных матча дома и в гостях. Омичи, играющие домашние встречи в Балашихе, не так давно обеспечили себе участие в Кубке Гагарина, но еще должны защищать свое второе место в Восточной конференции, чтобы облегчить календарь первых раундов плей-офф. Та же цель и у «Локомотива», который держится третьим на Западе, но рискует отдать эту позицию московскому «Динамо». Более определенная ситуация у петербургского СКА, который вряд ли отдаст второе место в Западной конференции, но еще может догнать лидирующий ЦСКА. В субботу клубу из Северной столицы надо обыгрывать на выезде московский «Спартак», который ведет отчаянную борьбу за место в плей-офф и может туда не попасть впервые с 2017 года.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

29 января, 19:00, «Арена-2000» (Ярославль). 30 января, 17:00, «ЦСКА Арена» (Москва). 31 января, 17:00, «Арена имени Юрия Ляпкина» (Балашиха). Прямые трансляции на КХЛ HD

Баскетбол. Евролига. ЦСКА–«Бавария»

В январе армейцы проиграли три матча из пяти и утратили единоличное лидерство в Евролиге, пропустив вперед «Барселону». Теперь им предстоит наверстывать упущенное. Для этого подопечным Димитриса Итудиса надо в пятницу побеждать дома мюнхенскую «Баварию», у которой после Нового года дела также идут не лучшим образом. Немецкий клуб выиграл две игры из пяти, причем одна из этих побед была одержана на этой неделе в Подмосковье над безнадежным аутсайдером Евролиги «Химками». В результате «Бавария» идет внизу зоны плей-офф и уже не так уверенно чувствует себя в первой восьмерке, как месяц назад. Поэтому биться за победу она будет с не меньшим настроем, чем ЦСКА.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

29 января, 20:00. Арена «Мегаспорт» (Москва). Прямая трансляция на «Матч! Страна»

Биатлон. Чемпионат Европы

Континентальное первенство среди стреляющих лыжников давно стало традиционным турниром для ближайшего резерва всех ведущих стран. Бывали даже случаи, когда с этого соревнования спустя пару недель люди попадали на главные старты года в рамках чемпионата мира. Не исключено, что и сейчас по итогам выступлений в Польше кто-то получит вызов на февральский ЧМ в словенскую Поклюку. А пока в среду были разыграны два первых комплекта медалей в мужской и женской индивидуальных гонках. У женщин бронзу выиграла россиянка Лариса Куклина. В ближайшие три дня пройдет борьба за оставшиеся награды.

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

29 января, спринт: 12:30, женщины; 16:00, мужчины. 30 января, гонка преследования: 12:30, женщины; 15:00, мужчины. 31 января: 12:30, супермикст; 15:00, смешанная эстафета. Стадион «Таурон Душники Арена» (Душники-Здруй, Польша). Прямые трансляции «Матч ТВ»

Хоккей. Регулярный чемпионат НХЛ. «Нью-Йорк Рейнджерс»–«Питтсбург Пингвинз»

Одна из самых русских команд Северной Америки пока проваливает старт сезона. «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл пять из шести матчей. Самые результативные в команде сейчас — наши нападающие Артемий Панарин и Павел Бучневич, но этого недостаточно для побед. Не спасают и вратари Игорь Шестеркин и Александр Георгиев. Шанс поправить положение у них будет в выходные, когда в гости приедет «Питтсбург Пингвинз», где Евгений Малкин пока набирает немного очков, но его команда с переменным успехом проводит начало регулярного чемпионата, выиграв четыре матча из семи.

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Фото: REUTERS

31 января, 03:00. Арена «Мэдисон Сквер Гарден» (Нью-Йорк, США). Прямая трансляция на «Матч ТВ»

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