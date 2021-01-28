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TikTok в России заявил о готовности сотрудничать с Госдумой

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Представительство социальной сети TikTok в России вышло на контакт с комиссией Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутрироссийские дела и выразило готовность ответить на вопросы, возникшие у депутатов к соцсети. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы комиссии Василия Пискарева, которое поступило в «Известия» в четверг, 28 января.

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«C руководством интернет-платформы установлен контакт. С их стороны заявлена готовность оперативно ответить на возникшие у нас вопросы, и мы намерены в ближайшее время согласовать формат дальнейшего взаимодействия», — приводит пресс-служба слова Пискарева.

Глава думской комиссии подчеркнул заинтересованность всех сторон в том, чтобы медиаресурсы, работающие на российскую аудиторию, соблюдали законодательство России.

Он подчеркнул, что соцсети и видеохостинги всё активнее входят в нашу жизнь, их влияние велико. В Госдуме считают «недопустимым распространение контента, который пропагандирует насилие, содержит призывы к участию в незаконных акциях и представляет реальную угрозу для жизни и здоровья людей».

Накануне Пискарев сообщил, что пригласил на беседу в Госдуму генерального директора представительства TikTok в России Сергея Соколова. Он отмечал, что к этой компании накопились вопросы, которые нужно обсудить с Соколовым, и «наладить дальнейшее взаимодействие».

21 января Роскомнадзор предупредил, что привлечет к ответственности интернет-ресурсы за вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность. Ведомство отмечало, что призывы к подросткам к участию в несогласованных акциях 23 января выявили в TikTok, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, Instagram и на YouTube. В Роскомнадзоре заявили, что к 23 января соцсети удалили 89% таких материалов. В TikTok таких призывов было больше всего.

В интернете был запущен хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несогласованные мероприятия. 20 января в соцсетях зафиксировали массовое распространение призывов к участию в таких акциях, адресатами распространения стали дети в возрасте 12–14 лет.

Несанкционированные акции прошли в Москве и других городах России 23 января. В Москве и Санкт-Петербурге среди задержанных были в том числе дети. Накануне акции Следственный комитет России возбудил уголовное дело о вовлечении детей в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных мероприятиях.

За правонарушения во время несогласованного мероприятия в Москве к административной ответственности привлекли 267 человек. Суд поместил под административный арест 110 участников.

Кроме того, расследуется семь уголовных дел о применении насилия против представителей власти, в том числе за нападения на сотрудников правоохранительных органов.

По данным полиции, некоторые участники незаконных акций заболели COVID-19. Их изолировали по месту жительства в связи с диагнозом.

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