Поле рисков: какие факторы могут сыграть против рынка акций и рубля

Триггерами распродаж на фондовых рынках и колебаний курса рубля стали осложнения эпидемиологической ситуации, отсутствие новых стимулов и побег инвесторов от рисковых активов , считают опрошенные «Известиями» аналитики. Также не в пользу нацвалюты складывается ситуация на нефтяном рынке, а геополитические риски еще больше «сгущают» краски, уверены они. При сохранении внешних вызовов на сдержанном уровне и цен на нефть выше $50 за баррель курс рубля в ближайшие месяцы прогнозируется в диапазоне 73–77 руб./$ и 89–92,5 руб./€ . Однако в случае негативного сценария не исключаются колебания в коридоре 72–80 и 88–96 соответственно.

В ожидании стимулов

28 января российские фондовые индексы открылись снижением, продолжив отрицательную динамику предыдущего дня. В ходе торгов индекс Мосбиржи терял 0,74%, РТС — 1,3%. Однако к 18:00 мск первый индикатор вышел в положительную зону .

Отечественный рынок акций снижается в унисон с глобальными на фоне коррекционных настроений , отмечает руководитель отдела анализа акций «Финама» Наталья Малых. Например, ключевые биржевые индексы США потеряли 2–2,5%. После ралли фондовые индексы были перегреты и триггерами к распродажам выступили осложнения с эпидемиологической ситуацией, задержки с вакцинацией и новые ограничения в некоторых ведущих странах, пояснила она.

Поле рисков_1 Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Итог заседания ФРС не порадовал рынки расширением количественной программы или иными мерами , рассказывает ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. К тому же в конгрессе США забуксовал новый пакет «спасения Америки» за $1,9 трлн , что предвещает долгие и сложные переговоры по новым стимулам. На этом фоне перегретые рынки испытывают дефицит оптимизма, а укрепление доллара свидетельствует о глобальном бегстве от риска, считает эксперт.

Дополнительным негативом для российского рынка акций стало падение цен на нефть на фоне расширения карантинных мер в Европе и Азии , добавил он.

Причин для развития более масштабной коррекции сейчас нет , указывает инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Андрей Бахтин. С его точки зрения, ультрамягкая политика мировых ЦБ не располагает к формированию продолжительного нисходящего тренда, активность покупателей в ближайшее время восстановится . Однако он уверен, что важным аспектом для российского рынка останется геополитика. Если напряженность внешнего фона останется на сдержанном уровне, индекс Мосбиржи в начале февраля может вернуться к целям вблизи 3500 пунктов.

Тон на российском и мировом рынке, по мнению управляющего директора компании «Универ Капитал» Артема Лютика, зададут итоги вакцинации населения. Чем раньше удастся снизить уровень угрозы коронавируса, тем быстрее пройдет восстановление экономики , подчеркнул он. В то же время углубление коррекции на бирже в ближайшем времени не исключает Наталья Малых. В целом на год ожидания по российским акциям оптимистичные, так как со временем вакцинация должна улучшить ситуацию с заболеваемостью, согласилась она.

Впрочем, стоит учитывать риски того, что новые штаммы вируса, зарегистрированные в некоторых странах, могут поставить под сомнение эффективность программ вакцинации, полагает Андрей Кочетков. В таком случае противовирусная война затянется на долгие месяцы, а на фондовых рынках будут наблюдаться дисбалансы и повышенная волатильность, резюмировал он.

Довлеющие причины

В четверг вслед за сокращением биржевых сводок вниз устремилась и российская нацвалюта, достигнув в моменте 76,47 руб./$ впервые с начала декабря прошлого года. Евро поднялся выше 92,46 рубля, обновив трехмесячный максимум . Причин для девальвации нацвалюты, по мнению опрошенных «Известиями» аналитиков, несколько: побег инвесторов от рисковых активов, цены на сырье и геополитический фактор .

Против рубля сегодня играют как глобальные риски, так и специфические внутрироссийские, считает заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова. По ее словам, одним из основных факторов стал переток инвестиций из рискованных активов развивающихся стран в доллары . Рынки опасаются, что восстановление мировой экономики в целом из-за трудностей в США замедлится. Также не в пользу нацвалюты складывается ситуация на нефтяном рынке, пояснила она.

Поле рисков_3 Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

С позиции внутренней экономики у рубля нет существенных проблем , уверен Андрей Кочетков из «Открытие Брокер». Он отметил, что российский бюджетный дефицит, размер которого заметно меньше по сравнению с другими странами, финансируется из средств ФНБ и за счет внутреннего рынка заимствований. Между тем аналитик «Финама» Наталья Малых предлагает обратить внимание на то, что с середины января Минфин России перешел к покупкам валюты в рамках механизма бюджетного правила. В результате рубль утратил поддержку со стороны регуляторов , которую те оказывали ему на протяжении предыдущих девяти месяцев, добавила она.

Значимым фактором курсообразования рубля в обозримом будущем останется геополитический фон , санкции способны ослабить его даже при позитивной рыночной конъюнктуре, уверен Александр Бахтин из БКС. Внешние факторы заключаются в слабости мировой экономики, а также во внешнеполитических рисках, соглашается Андрей Кочетков. Без них курс рубля должен быть на 10–15% крепче текущих значений. Но для США и Великобритании абсолютно неважно, что станет поводом для рестрикций против РФ, также раздражителем для Вашингтона остается «Северный поток – 2» и партнерство РФ с Китаем, добавил он.

В ближайшее время повышенная волатильность курса российской валюты, вероятно, будет сохраняться, считают в компании «Финам». Но к концу первого полугодия она стабилизируется в диапазоне 75–77 руб./$ и 90–92 руб./€.