В США официально прекратили строительство приграничной стены

В США приостановили возведение стены на границе с Мексикой. Байден своим указом заморозил проект, принятый Трампом, передает телеканал «Известия». В 2021 году планировалось строительство более 560 км ограждения. Стена на границе была основным предвыборным обещанием Трампа. Реализацию задумки блокировали на всех уровнях с 2016 года. В 2019 году Трамп ввел режим ЧП на границе с Мексикой. Этот документ позволил финансировать проект без одобрения конгресса. Благодаря лазейке в законах обещание построить более 720 км стены к 2020 году Трамп сдержал.

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