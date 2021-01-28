На Украине Байдена назвали потомком киевских князей

На Украине предположили, что новый президент США Джо Байден состоит в родстве с династией князей Рюриковичей. Об этом 25 января сообщило украинское издание «Историческая правда».

Такие выводы автор статьи сделал после знакомства с исследованием французского портала Geneanet.org, который составил генеалогическое древо нового американского лидера. Из представленных данных следует, что на рубеже XIV–XV веков в Англии жил прямой предок президента США барон Саймон де Фельбригг (1367–1431). Его супругой была Малгожата Тешинская (1370–1413), дочь польского аристократа Пшемыслава I Носака (1336–1410), князя тешинского и гологовского.

Автор украинской статьи утверждает, что Пшемыслав, в свою очередь, приходился сыном тешинскому князю Казимиру и княгине Евфемии Мазовецкой, дочери Марии Галицкой и внучке короля Руси Юрия I (внука Даниила Галицкого).

При этом Казимир I приходился правнуком великому князю киевскому Мстиславу I, чьим прадедом был Казимир I Опольский, а бабушкой по материнской линии Дюранса — дочь старшего сына Владимира Мономаха великого князя киевского Мстислава Владимировича.

20 января президент Украины Владимир Зеленский пригласил Байдена посетить Киев для улучшения международных отношений.

11 января минфин США по причине вмешательства в выборы в США объявил о санкциях против граждан и организаций Украины.

13 января глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что администрация украинского лидера будет делать всё, чтобы привлечь к ответственности лиц, имеющих отношение к вмешательству в американские выборы.

На следующий день, 14 января, глава МИД страны Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина как государство не вмешивалось во внутренние дела США и никогда не будет этого делать. По его словам, после введенных США санкций Киев не ощущает напряжения в отношениях с Вашингтоном.