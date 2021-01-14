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На Украине отвергли обвинения во вмешательстве в выборы в США

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Украина как государство не вмешивалось во внутренние дела США и никогда не будет этого делать. Об этом заявил на брифинге глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в четверг, 14 января.

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«Никаких оснований считать, что Украина как государство вмешивалась во внутренние дела США, говорить об этом не приходится. Этого не было, этого нет, и этого никогда не будет», — цитирует министра ТАСС.

По словам Кулебы, Киев не ощущает напряжения в отношениях с Вашингтоном после введенных США санкций.

Накануне в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что будут делать все, чтобы привлечь к ответственности лиц, имеющих отношение к вмешательству в американские выборы.

11 января минфин США по причине вмешательства в выборы в США объявил о санкциях против граждан и организаций Украины.

В санкционный список попали семеро граждан — Александр Дубинский, Дмитрий Ковальчук, Константин Кулик, Александр Онищенко, Антон Симоненко, Андрей Телиженко и Петр Журавель, а также четыре информационных ресурса Украины, среди которых ТОВ «Ера-Медиа», информагентство Only News, Nabuleaks и ТОВ «Скептик» («Бегемот Медиа»).

В США полагают, что лица и организации, попавшие в санкционный список, являются частью якобы связанной с Россией «сети влияния», имеющей отношение к депутату Верховной рады Андрею Деркачу.

Минфин США в сентябре 2020 года ввел санкции в отношении Деркача, подозреваемого в «связях с Россией» и «попытках повлиять на американские выборы» путем распространения ложных историй об американских должностных лицах. Деркач несколько месяцев назад обнародовал две части записей якобы телефонных разговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко и избранного президента США Джо Байдена. По словам украинского политика, они свидетельствуют о международной коррупции и госизмене экс-главы Украины. Порошенко заявил о фабрикации записей.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. По официальным данным, демократ Джо Байден опередил республиканца Дональда Трампа по числу голосов избирателей. Согласно итогам голосования выборщиков 14 декабря, Байден получил 306 голосов против 232 у Трампа и тем самым стал победителем выборов. Байден заявил, что итоги голосования коллегии выборщиков можно назвать ясной победой.

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