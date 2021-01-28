Песков заявил о недопустимости призывов в соцсетях к участию в незаконных акциях

Социальные сети не должны становиться площадками для промоутирования несогласованных акций в России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в четверг, 28 января.

«Я знаю, что активно в данном случае работал наш Роскомнадзор. Призывал различные соцсети не становиться площадкой для этих призывов. И, соответственно, прокуратора тоже реагирует, вполне объяснимо», — сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос журналистов о том, в курсе ли президент России о предостережении Генпрокуратуры в адрес крупных соцсетей по поводу призывов к новым несогласованным акциям 31 января.

На уточнение о том, действительно ли компании Facebook, TikTok, Twitter, Mail Group и Google получали предостережения, Песков отметил, что «они и становятся основными площадками, поэтому они и предупреждаются». По его словам, это «вполне естественно и нормально».

«Мы в целом, конечно, как государство, мы бы хотели, чтобы они не становились площадкой для анонсирования подобных незаконных акций и не предоставляли свои площадки для промоутирования таких акций», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что меры, предусмотренные за нарушения, принимает не Кремль, а соответствующие надзорные органы.

«Мы как администрация, не применяем [меры], применяют, собственно, соответствующие надзорные органы, все за и против будут взвешены в случае необходимости будут приниматься меры, которые предусмотрены законом», — заявил Песков.

Он подчеркнул, что «чрезмерные нарушения действующих законов» требуют «адекватной реакции в случае, если они будут иметь место».

Ранее в четверг стало известно, что Роскомнадзор оштрафует российские и иностранные соцсети за неисполнение требований о пресечении распространения призывов к несовершеннолетним к участию в несанкционированых акциях. Штрафы составят от 800 тыс. до 4 млн рублей. По данным ведомства, социальные сети начали удалять информацию с призывами к детям и подросткам участвовать в незаконных мероприятиях.

21 января в интернете запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность подростков в связи с призывами выйти на незаконные акции. 20 января в социальных сетях было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в несанкционированных акциях, причем адресатами стали дети в возрасте 12–14 лет.

Роскомнадзор предупреждал соцсети об ответственности за вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность и 23 января. Тогда они удалили 89% призывов к детям участвовать в несогласованных акциях.

В минувшую субботу в разных городах России прошли несогласованные акции. По данным МВД, в Москве в них участвовали около 4 тыс. человек, включая несовершеннолетних. Следственный комитет 22 января возбудил уголовное дело о вовлечении детей в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных акциях.

25 января Пятый канал сообщил, что сторонники блогера Алексея Навального объявили о новой несанкционированной акции 31 января в его поддержку.