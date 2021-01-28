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ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации

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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) подтвердила полномочия российской делегации на зимней сессии ассамблеи. За соответствующую резолюцию в четверг, 28 января, проголосовали 107 человек, против —36, а 24 — воздержались. Трансляция заседания ведется на сайте ПАСЕ.

«Если у вас есть право оспаривать полномочия, это не значит, что им нужно пользоваться при любой удобной возможности», — сказал голландский сенатор Тини Кокс.

Также он обратился к украинскому депутату Алексею Гончаренко, отчитав его за использование оскорблений в адрес не только российских парламентариев, но и всей ассамблеи.

Немецкий депутат Андреас Ник отметил, что хотел бы вести дискуссию с участием российских коллег и обсуждать сложившуюся ситуацию, чтобы понять, возможно ли улучшить сотрудничество.

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