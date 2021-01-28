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Песков рассказал о ходе работы над индексацией пенсий работающих пенсионеров

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал 28 января о том, как продвигается вопрос об индексации пенсий работающих пенсионеров.

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Он отметил, что глава государства Владимир Путин на данный момент не получил информации по этой теме, вопрос еще находится на обсуждении в правительстве.

«Это тема для интенсивной дискуссии, но в данном случае никаких позиций пока не сформулировано», — добавил Песков.

Законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Государственную думу 22 января. На данный момент в стране 7,3 млн работающих пенсионеров, средняя пенсия составляет 16,5 тыс. рублей.

Путин поручил кабмину проработать вопрос индексации пенсий работающих пенсионеров в начале января, эта задача должна быть выполнена до 1 февраля.

В октябре 2020 года аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» сообщили, что на возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам понадобится примерно 200 млрд рублей в год в виде трансфертов в бюджет Пенсионного фонда России (ПФР).

Пенсии работающих пенсионеров не индексировались с 1 января 2016 года. Это было сделано для уменьшения дефицита ПФР.

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