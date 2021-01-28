Курс доллара превысил 76 рублей впервые с 1 декабря

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи в четверг, 28 января, преодолел отметку 76 рублей впервые с 1 декабря — на открытии американская валюта торговалась по 76,1 рубля.

Курс евро в четверг превысил 92 рубля впервые с 5 января, составив в среднем 91,6 рубля.

Ранее в этот день доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова рассказала, что дефолт США, валютная или административная реформа, или что-то не менее глобальное может привести к единомоментному краху доллара, но при этом рухнет и рубль.

Она отметила, что потенциалом для хранения сбережений обладают китайский юань и японская иена. Интерес могут представлять и валюты стран БРИКС, в том числе южноафриканский ранд и индийская рупия, считает Степанова.

5 января эксперт по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер назвал евро лучшей для сбережений валютой в 2021 году. Специалист связал это с тем, что динамика восстановления экономики Европы сможет поддержать рост курса этой денежной единицы.