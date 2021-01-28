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Эксперт рассказал о реакции рубля на сильное падение доллара

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Дефолт США, валютная или административная реформа, или что-то не менее глобальное может привести к единомоментному краху доллара, при этом рубль также рухнет. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.

По ее словам, крах доллара приведет к падению курсов валют всех развивающихся стран, к которым относится и рубль. В то же время котировки резервных валют таких как, евро, швейцарский франк, фунт стерлингов и йена резко возрастут.

Кроме того, считает эксперт, в цене вырастут и валюты развитых стран, среди которых сингапурский, канадский и австралийский доллар, а также норвежская, шведская и датская кроны.

В случае, если резкого краха доллара не будет, но произойдет плавное изменение баланса мировых экономических сил в сторону снижения превосходства доллара, то угроза для рубля остается, так как инвесторы скорее перейдут на рынки капитала наиболее развитых стран.

26 января управляющий директор ИК «Универ Капитал» Артем Лютик рассказал «Известиям», что курс евро может превысить 100 рублей только в случае очень жестких санкций со стороны США против России.

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