Минтруд предложил подавать на выплату пенсионных накоплений электронно

Минтруд России предлагает предоставить гражданам возможность подавать заявления о единовременной выплате пенсионных накоплений в Пенсионный фонд России (ПФР) в электронной форме — в личном кабинете ПФР или на сайте госуслуг, либо через многофункциональные центры (МФЦ), а также в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Об этом в четверг, 28 января, сообщает ТАСС.

Соответствующий проект постановления направлен ведомством на рассмотрение в заинтересованные федеральные органы. Согласно ему, подавать в электронной форме можно будет такие документы как СНИЛС (который сейчас имеет электронную версию наравне с бумажным или пластиковым носителем). Отмечается, что отправляемые копии документов, должны быть засвидетельствованы усиленной квалифицированной подписью нотариуса, то есть тоже могут быть получены в электронном виде без личного визита в его офис. Заявление на единовременную выплату и справка из ПФР также станут электронными.

В министерстве также рассматривают предложение Ассоциации негосударственных пенсионных фондов о возможности подачи документов через МФЦ и тем россиянам, чьи накопления находятся не только в ПФР, но и в НПФ, однако окончательного решения по этому вопросу еще не вынесено. В ведомстве добавили, что это требует детальной проработки.

Сегодня, чтобы получить пенсионные накопления необходимо подать заявление в территориальное отделение ПФР (по месту назначения пенсии или месту жительства) или офис негосударственного пенсионного фонда (НПФ) а также предоставить паспорт и СНИЛС (или нотариально заверенные копии, в том числе при передаче документов почтой), а также справку из ПФР о праве на страховую пенсию. Сделать это необходимо лично или по почте. Документы, отправляемые по почте, должны быть заверены нотариально, что требует посещения нотариуса.

Уточняется, что в настоящее время некоторые НПФ могут принимать заявления и документы о назначении накопительной пенсии в электронном виде, однако порядок и возможность подачи соответствующих документов для назначения единовременной выплаты в электронном виде не определены.

12 января Минтруд России предложил упросить процедуру использования средств материнского капитала на компенсацию затрат при строительстве жилого дома. В частности, не нужно будет предъявлять документы, подтверждающие проведение работ по монтажу фундамента, возведению стен и кровли. В министерстве отметили, что достаточно будет предоставить выписку из Росреестра в Пенсионный фонд о том, что дом находится в собственности.