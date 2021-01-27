Байден проведет международный саммит по климату 22 апреля

Американские власти планируют провести международный саммит по вопросам борьбы с изменением климата. Об этом в среду, 27 января, сообщили в Белом доме.

«Президент США Джо Байден 22 апреля примет саммит по изменению климата», — говорится в публикации на официальном сайте администрации американского лидера.

Добавляется, что для демонстрации приверженности главы государства проблемам климата на глобальном уровне Байден создал новую должность — специального посланника президента по вопросам климата, который будет входить в Совет национальной безопасности.

В Белом доме подчеркнули, что данный вопрос будет приоритетным для США; страна готова к взаимодействию по теме климатических изменений с другими участниками международной арены.

Джо Байден вступил в должность президента США 20 января. Вскоре после инаугурации он подписал указ о возвращении страны в коалицию правительств, борющихся с климатическим кризисом.

США вернутся в Парижское соглашение по климату 19 февраля. Страна вышла из соглашения несколько месяцев назад по инициативе экс-президента Дональда Трампа.