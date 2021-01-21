Парижское соглашение по климату вступит в силу для США 19 февраля

США вернутся в Парижское соглашение по климату 19 февраля. Об этом 21 января сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Накануне генсек ООН Антониу Гутерреш поприветствовал шаги президента США Джо Байдена по возврату в Парижское соглашение об изменении климата.

Байден вскоре после своей инаугурации подписал указ о возвращении страны в коалицию правительств, борющихся с климатическим кризисом. Сообщалось, что данный процесс займет 30 дней с момента представления документа в ООН.

Парижское соглашение по климату было подписано в декабре 2015 года. К нему присоединились 195 стран, в том числе и Россия. Государства обязуются принять меры, чтобы не допустить повышения средней температуры на Земле более чем на два градуса Цельсия к 2100 году.

В июне 2017 года Дональд Трамп, возглавлявший тогда США, объявил, что страна выходит из Парижского соглашения по климату. Через месяц Белый дом уведомил об этом ООН. Данное решение Вашингтона вызвало критику со стороны мирового сообщества.

Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января. Его инаугурация состоялась 20 января. Он принес присягу на верность конституции и стране. На церемонии Байден заявил, что с его избранием на президентский пост демократия победила.