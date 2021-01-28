С 5 по 7 февраля в Москве состоится Кубок Первого канала по фигурному катанию. На нем вместо привычной борьбы конкретных фигуристов друг с другом мы увидим противостояние двух команд — капитан первой команды Евгения Медведева, капитан второй — Алина Загитова.

Чемпионат Европы отменили и сейчас вообще непонятно, что будет дальше с сезоном — состоится ли тот же чемпионат мира или нет. А потому любой новый старт — это большой плюс для нашего вида спорта. Более того, мне бы очень хотелось, чтобы этот турнир стал доброй традицией, вошел в привычку и его бы проводили каждый год. Понятное дело, что в следующем году чемпионат Европы, вероятно, все-таки пройдет (хочется в это верить). Но свободные даты в календаре найти все равно будет возможно, стартов после чемпионата России немного, паузы достаточно большие, поэтому нужно пробовать проводить такие мероприятия каждый сезон, они нужны.

На мой взгляд, командный турнир сам по себе интересен хотя бы форматом борьбы не конкретных фигуристов, а команда на команду. В этом свой драйв, тем более командники сегодня на волне популярности — командный чемпионат мира проходит раз в два года в Японии, есть командные соревнования и на Олимпийских играх. Поэтому ребятам участия в подобных стартах нужны для опыта, для поддержания командного духа. И здорово, что такой турнир решили организовать. Тем более, его будут показывать по Первому каналу, что привлечет много зрителей, разную аудиторию.

Кубок отличается еще и тем, что он будет коммерческим, уже объявлен призовой фонд в 10 млн рублей. На целую команду это не такая большая сумма, поэтому говорить о турнире как о возможности фигуристам заработать не приходится. Деньги за победу будут, скорее, приятным бонусом. Из необычных идей гораздо больше внимания привлекает идея провести перед стартом основных соревнований турнир по прыжкам. О возможности организовать битву четверных говорилось давно, многие эксперты высказывались по этому поводу, журналисты и болельщики просили сделать такие соревнования и вот их, наконец-то, проведут.

Идея разделить участников прыжковой битвы на команду мужчин и девушек на первый взгляд спорная, но, по сути, логичная. Последние годы мы только и слышим, что парни не успевают за девушками. Что ребятам не хватает стабильности, они не учат так быстро новые прыжки, как наши девочки и прямая битва давно назревала. Парням же предоставляется возможность доказать, что и у них в арсенале много крутых четверных и сдаваться они просто так не будут. Вообще, настрой на победу серьезный, по крайней мере ребята из моей группы, а я тренируюсь у Евгения Рукавицына вместе с Макаром Игнатовым и Дмитрием Алиевым, готовятся к Кубку Первого канала, как к важному старту. В том числе и к турниру по прыжкам. Раскрывать все карты не будут, но тот же Алиев чувствует себя неплохо и наверняка покажет очередной мастер-класс.

В то же время много разговоров вызвало решение сделать капитанами Медведеву и Загитову. Когда я только первый раз услышала эти новости, подумала, что они непременно будут выступать. Но девочки, как бы ни хотели, пока что не в той форме, чтобы полноценно участвовать. Мы обязательно увидим их на льду, возможно, с показательными номерами, но как полноценных участников — вряд ли. В то же время для большинства болельщиков они до сих пор самые популярные фигуристки, самые узнаваемые. По ним скучают, их ждут и совсем их не приглашать из-за ряда личных проблем было бы неправильным.

Поэтому и этот шаг организаторов вполне объясним: они хотят сделать Кубок интересным и ожидаемым. Я бы не стала говорить, что Первый канал решил столкнуть друг с другом Медведеву и Загитову, спекулировать на их «конфликте». Не думаю, что это так. Вполне вероятно, цель обратная — организаторы хотят поставить точку в истории о раздутом противостоянии и помирить двух наших великих чемпионок.

Думаю, нас ждут крайне интересные соревнования с очень представительными командами участников. По сути, впервые в сезоне мы увидим почти всех сильнейших фигуристов в своих лучших кондициях. Турнир будет даже сильнее по составу, чем чемпионат России, потому что из-за болезней и травм до ЧР не доехали многие наши лидеры, либо выступали в разобранном состоянии после перенесенного коронавируса. Сейчас уже почти все переболели, сложности в прошлом, и мы можем с радостью наблюдать за спортивными состязаниями. Из весомых потерь — только танцевальная пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов, но их мы рассчитываем увидеть уже через месяц на финале Кубке России.

В любом случае, как бы ни критиковали Первый канал и ФФКР, наша федерация сделала максимально все, что было в их силах для спасения сезона. Пока международный календарь терял один старт за другим, у нас в России появлялись новые соревнования. Поэтому суммарно рядовой российский фигурист осенью принял участие чуть ли не в большем количестве турниров, чем в эпоху до мировой пандемии. И стоит сказать всем причастным спасибо, ведь если бы отменяли и внутренние турниры следом за международными, наш вид спорта стоял бы сейчас на грани катастрофы.

Автор — серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию-2012, чемпионка Универсиады и чемпионка мира среди юниоров

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