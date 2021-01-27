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Губернатор Смоленской области привился от коронавируса

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Губернатор Смоленской области Алексей Островский сделал прививку от коронавирусной инфекции вакциной «Спутник V». Об этом он сообщил в среду, 27 января, в соцсети «Вконтакте».

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«Я сделал прививку от коронавируса, получив два компонента вакцины «Спутник V», во время рабочих командировок в Москву», — написал глава региона.

По словам Островского, из побочных эффектов у него была повышенная температура в течение нескольких часов.

Также он добавил, что его анализ крови показал высокий уровень антител, передает RT.

Он призвал жителей области не откладывать вакцинацию, так как для того, чтобы остановить пандемию, необходим коллективный иммунитет, а его можно получить только с помощью вакцины.

Ранее в этот же день глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о своем самочувствии после прививки от коронавируса.

Также он поручил региональному минздраву обеспечить максимально комфортные условия населению для прохождения вакцинации, в том числе по месту работы людей.

С 18 января в России началась массовая вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил глава государства Владимир Путин. Кроме того, президент выразил мнение, что российская вакцина от коронавируса является лучшей в мире, что в настоящее время показывает практика.

Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он разработан Центром им. Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от этого вируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%. Сделать прививку бесплатно могут все желающие.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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