Вирусная безопасность: бессимптомники с COVID-19 могут быть незаразны

Бессимптомные носители коронавируса могут быть незаразны, полагает группа зарубежных ученых. Речь о людях с положительными тестами на COVID-19, но без признаков болезни. Вирус из их мазков оказался нежизнеспособен, показали исследования. Кроме того, контактировавшие с бессимптомниками люди не заболели, выяснили специалисты. Симптомы и заразность зависят от вирусной нагрузки, поэтому логика в предположении зарубежных ученых есть, согласились российские эксперты. Но отметили: признаки COVID-19 могут быть скрытыми, но все-таки присутствовать. В этом случае людей нельзя считать бессимптомными носителями и уж тем более незаразными.

Безопасные контакты

Инфицированные COVID-19 даже без симптомов болезни могут быть заразны, сообщили в конце прошлого года эксперты российского представительства ВОЗ. Результаты новых исследований показывают, что носители SARS-CoV-2 без проблем со здоровьем могут быть и не опасны для окружающих.

С середины мая по 1 июня 2020 года правительство города Ухань (столица китайской провинции Хубэй) провело комплексное тестирование жителей на COVID-19. Оно охватило почти 10 млн жителей старше шести лет — около 93% населения города. У большей части людей раньше не было подтвержденного диагноза коронавирусной инфекции.

Вирусная безопасность Фото: Global Look Press/Xue Yuge

Международный коллектив ученых из Китая, Великобритании и Австралии под руководством Цзусюня Лу из Хуачжунского университета науки и технологий проанализировал полученные результаты. Положительный результат теста на COVID-19 был только у 300 человек (132 мужчины и 168 женщин), причем ни у одного из них не было симптомов болезни. Количество людей в возрастных группах было примерно одинаковым, разве что носителей моложе 17 лет было только 12 человек. Среди 300 зараженных в основном были домохозяйки и безработные, пожилые пенсионеры и работники коммунальных служб.

Этих людей поместили на карантин и в течение двух недель наблюдали за ними до того момента, пока тесты не стали отрицательными. Ни одного симптома болезни за это время у зараженных не появилось.

Также исследователи проанализировали близкие контакты 300 носителей COVID-19 с другими людьми. Всего таких было 1174, и ни у одного человека не было положительного результата теста на COVID-19.

Среди 300 инфицированных 190 человек имели антитела к SARS-CoV-2: это указывает, что их организм действительно столкнулся с вирусом. Остальные результаты тестов, по предположению авторов работы, могли быть ложноположительными или же просто организмы людей еще не успели выработать специфические антитела к коронавирусу.

Вирусная безопасность Фото: Global Look Press/Javed Dar

«В настоящем исследовании проводилось культивирование вируса из образцов бессимптомных носителей SARS-CoV-2 и не было обнаружено жизнеспособного вируса SARS-CoV-2. Все тесные контакты бессимптомных положительных случаев дали отрицательный результат тестирования на COVID-19, что указывает на то, что бессимптомные положительные случаи, обнаруженные в этом исследовании, вряд ли могут быть заразными», — заключили авторы работы.

Тайный больной

Теория, высказанная китайскими учеными, звучит не впервые. В июне технический руководитель по реагированию на COVID-19, глава подразделения по новым болезням и зоонозам в ВОЗ Мария Д. Ван Керкхове усомнилась в передаче инфекции бессимптомными носителями.

«Из данных, которые у нас есть, всё еще кажется редким, что бессимптомный человек на самом деле передает [вирус] другому человеку», — сказала она.

Хотя уже на следующий день Мария Ван Керкхове уточнила, что вопрос сложный и до конца не исследован.

— Логика в теории авторов работы есть, ведь если у человека нет симптомов, значит, у него в организме малое количество вируса, — отметил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. — Большое количество вируса спровоцировало бы активную иммунную реакцию и проявление тех или иных признаков болезни. С другой стороны, чем меньше вируса носит в себе человек, тем меньше у него вероятность заразить другого. Хотя, конечно, на это влияет и то, сколько по времени, как активно и на каком расстоянии общаются люди. В идеале для завершения исследования стоило бы сравнить количество вируса у людей с симптомами COVID-19 и без них.

На связь вирусной нагрузки и заразности человека обратил внимание и директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.П. Сомова, профессор Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов.

Вирусная безопасность Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Следует различать инфекцию и заболевание: далеко не всегда инфекция запускает процесс патогенеза и развития COVID-19 , — рассказал «Известиям» ученый. — При этом чем выше вирусная нагрузка, тем выше вероятность проявления клинических признаков. Количество выделяемого вируса тоже положительно коррелирует с величиной вирусной нагрузки. Поэтому анализ вероятности заражения от бессимптомного носителя должен опираться на результаты определения вирусной нагрузки.

В свою очередь, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ (вуз — участник проекта повышения конкурентоспособности образования «5-100»), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов не согласен, что бессимптомные носители незаразны.

— Дело в точности определения бессимптомного случая: строго говоря, какие-то симптомы у подавляющего числа таких людей все-таки есть, — пояснил эксперт. — И если считать только чистых бессимптомников, то их, наверное, действительно немного.

В пресс-службе Роспотребнадзора на просьбу «Известий» прокомментировать исследование ответа не дали.