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В Совфеде назвали преступным вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции

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Вовлечение несовершеннолетних внешними силами в противоправную деятельность и незаконные протестные акции преступно. Об этом заявил в среду, 27 января, член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

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По словам сенатора, подобные воздействия на детей и подростков требуют эффективной и адресной реакции.

«Если перезагрузка его (блогера Алексея Навального. — Ред.) в качестве назначенного извне лидера протеста снова потерпит крах, то возможна попытка сделать из его супруги [экс-кандидата в президенты Белоруссии, оппозиционера Светлану] Тихановскую номер два по аналогии с женой белорусского оппозиционера, ставшей откровенной ставленницей Запада», — отметил Климов на комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

Ранее в этот же день стало известно, что следователи возбудили 21 уголовное дело по фактам противоправных действий как до, так и во время несанкционированных акций, которые прошли 23 января.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что люди, имеющие вопросы к власти, обладают правом получить на них ответы, однако диалог необходимо вести в правовом поле. Кроме того, он заявлял, что уровень насилия со стороны участников несанкционированных акций был беспрецедентным, граждане вели себя агрессивно.

25 января стало известно, что Госдума изучит вопрос ужесточения законодательства за вовлечение в политическую деятельность несовершеннолетних.

В интернете 21 января запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несанкционированные акции. За день до этого, 20 января, в социальных сетях было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в несанкционированных акциях, причем адресатами распространения стали несовершеннолетние с упором на детей в возрасте 12–14 лет.

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