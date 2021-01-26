Россия и США ведут энергичные контакты для продления ДСНВ

РФ ведет энергичные контакты с США для продления Договора о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что взаимодействие обеих стран ведет к стабильности в мире, сообщает телеканал «Известия». Он также добавил, что Николай Патрушев, ранее глава Совбеза РФ, провел телефонные переговоры с главой Совета нацбезопасности США Джейком Салливаном. Одной из ключевых тем стало скорое окончание ДСНВ. Телефонный разговор состоялся по инициативе Вашингтона. Москва надеется продлить договор, он действует до 5 февраля.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.