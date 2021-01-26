Врачи рассказали о состоянии госпитализированной с COVID-19 Фрейндлих

Медики отметили улучшение состояния госпитализированной с коронавирусом народной артистки СССР Алисы Фрейндлих. Но данный момент оно оценивается как среднетяжелое, заявили во вторник, 26 января, в пресс-службе клинической больницы № 122 им. Л.Г. Соколова ФМБА России в Санкт-Петербурге.

«Состояние средней тяжести, аппетит хороший, общается с окружающими, настрой позитивный, разрешено передвигаться в пределах палаты», — приводит ТАСС слова своей собеседницы из медучреждения.

В Большом драматическом театре им. Г.А. Товстоногова ранее в этот же день заявили, что актрису перевели из реанимационной палаты в лечебное отделение, передает агентство. Врачи наблюдают положительную динамику течения ее болезни. Фрейндлих продолжает курс лечебной физкультуры.

Алису Фрейндлих госпитализировали с COVID-19 25 декабря. Сообщалось, что 80% легких актрисы поражено. Позже выяснилось, что артистка на протяжении недели лечилась от болезни на дому.

21 января медики оценивали состояние актрисы как стабильно тяжелое и отмечали, что она продолжает лечение в палате интенсивной терапии. Контрольная компьютерная томография (КТ) показала положительную динамику в верхних долях легких.