Мощный торнадо обрушился на городок в Алабаме

Торнадо обрушился на небольшой город в американской Алабаме. Мощный шторм полностью разрушил отель в Фултондейле. Но, как заявляют в экстренных службах, среди постояльцев пострадавших нет. Повреждены все частные дома, повалены деревья, передает телеканал «Известия». Спасатели эвакуируют местных жителей и расчищают завалы. По данным полиции, информации о погибших пока нет. Пять человек были госпитализированы: состояние некоторых из них оценивается как тяжелое.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.