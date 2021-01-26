В России за сутки зафиксировали 18 241 новый случай COVID-19

За минувшие сутки в России выявлен 18 241 новый случай заболевания COVID-19 в 85 регионах, сообщает во вторник, 26 января, оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Наибольшее число заболевших — в Москве (2317), Санкт-Петербурге (1510) и Московской области (1129).

За минувшие сутки было зафиксировано 564 летальных исхода от осложнений, вызванных COVID-19, полностью выздоровели 23 798 человек.

Общее число случаев COVID-19 с начала распространения коронавируса увеличилось до 3 756 931. Зарегистрирован 3 174 561 выздоровевший, скончались 70 482 человека.

Накануне президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что на формирование коллективного иммунитета от коронавируса у населения России уйдет несколько лет.

По словам доктора медицинских наук, врача-инфекциониста Николая Малышева, снять значительную часть ограничений, введенных в России на фоне распространения COVID-19, можно будет к началу второго полугодия или к началу лета.

18 января в России началась массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. О необходимости начала кампании заявлял президент РФ Владимир Путин. Глава государства отмечал, что российская вакцина от COVID-19 является лучшей в мире, что показывает практика.

Гражданам предлагают сделать прививку вакциной «Спутник V». Она разработана центром имени Гамалеи и стала первой в мире и РФ вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

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