Французский режиссер, сценарист и продюсер Люк Бессон, которого бельгийско-голландская актриса Сэнд Ван Рой обвиняет в изнасиловании, получил в понедельник, 25 января, статус свидетеля с правом защиты на период предварительного расследования. Об этом сообщил его адвокат Тьерри Марамбер, передает телеканал BFM TV.

По словам адвоката, «такой статус режиссер получил после допроса, проведенного следственным судьей».

«Это решение еще раз подтверждает, что факты, выдвинутые против Люка Бессона, не имеют под собой никаких оснований», — сказал Марамбер.

Сам режиссер все обвинения категорически отрицает.

18 мая 2018 года 28-летняя актриса Сэнд Ван Рой обратилась с жалобой в один из полицейских комиссариатов Парижа, обвинив 60-летнего Бессона в изнасиловании. По ее словам, инцидент произошел накануне во время ее встречи с продюсером в отеле Bristol, расположенном недалеко от Елисейского дворца.

Актриса утверждает, что Бессон подсыпал наркотики ей в чай, а когда она потеряла создание, изнасиловал. Однако токсикологический анализ крови, взятый у Ван Рой, оказался отрицательным.

Эти жалобы были отклонены 25 февраля 2019 года прокуратурой Парижа. Однако в октябре 2019 года парижский судебный следователь возобновил дело в связи с новым иском, поданным актрисой. Прокуратура Парижа потребовала от судьи возразить против возобновления расследования.

В ноябре 2018 года Бессона обвинили в сексуальных домогательствах пять женщин — две сотрудницы возглавляемой им корпорации EuropaCorp, две бывшие студентки школы киногородка и манекенщица Карин Изамбер.