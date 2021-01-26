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Люк Бессон получил статус свидетеля в деле об изнасиловании

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Французский режиссер, сценарист и продюсер Люк Бессон, которого бельгийско-голландская актриса Сэнд Ван Рой обвиняет в изнасиловании, получил в понедельник, 25 января, статус свидетеля с правом защиты на период предварительного расследования. Об этом сообщил его адвокат Тьерри Марамбер, передает телеканал BFM TV.

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По словам адвоката, «такой статус режиссер получил после допроса, проведенного следственным судьей».

«Это решение еще раз подтверждает, что факты, выдвинутые против Люка Бессона, не имеют под собой никаких оснований», — сказал Марамбер.

Сам режиссер все обвинения категорически отрицает.

18 мая 2018 года 28-летняя актриса Сэнд Ван Рой обратилась с жалобой в один из полицейских комиссариатов Парижа, обвинив 60-летнего Бессона в изнасиловании. По ее словам, инцидент произошел накануне во время ее встречи с продюсером в отеле Bristol, расположенном недалеко от Елисейского дворца.

Актриса утверждает, что Бессон подсыпал наркотики ей в чай, а когда она потеряла создание, изнасиловал. Однако токсикологический анализ крови, взятый у Ван Рой, оказался отрицательным.

Эти жалобы были отклонены 25 февраля 2019 года прокуратурой Парижа. Однако в октябре 2019 года парижский судебный следователь возобновил дело в связи с новым иском, поданным актрисой. Прокуратура Парижа потребовала от судьи возразить против возобновления расследования.

В ноябре 2018 года Бессона обвинили в сексуальных домогательствах пять женщин — две сотрудницы возглавляемой им корпорации EuropaCorp, две бывшие студентки школы киногородка и манекенщица Карин Изамбер.

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