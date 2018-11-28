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Люка Бессона обвинили в сексуальных домогательствах пять женщин

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Фото: TASS/ZUMA/Daziram
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Режиссера Люка Бессона обвинили в сексуальных домогательствах пять сотрудниц и знакомых женщин. Об этом в среду, 28 ноября, сообщило издание Mediapart со ссылкой на французскую полицию.

О недопустимом поведении Бессона сообщили две сотрудницы возглавляемой им корпорации Europacorp, две бывшие студентки школы Киногородка и манекенщица Карин Изамбер.

Один из эпизодов произошел во время съемок фильма «Валериан и город тысячи планет» в 2016 году.

Волна громких заявлений о домогательствах и изнасилованиях прошла по Голливуду и США в целом после скандала с продюсером Харви Вайнштейном. В неподобающем поведении его публично обвинили уже более 150 женщин, среди которых актрисы Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу.

3 ноября сообщалось, что жертвами домогательств американского продюсера Харви Вайнштейна могла стать почти тысяча женщин.

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