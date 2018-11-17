Двум конгрессменам США официально вынесено порицание за домогательства

Конгресс США вынес официальное порицание двум членам нижней палаты парламента республиканцу Марку Мидоусу и демократу Рубену Кихуэну в связи с делом о домогательствах.

Как пишет «Газета.ру», документ, осуждающий поведение депутатов палаты представителей, был опубликован на сайте комитета по этике. Так, Мидоуса обвинили в том, что он не повлиял на «дискриминацию» в своем офисе и не отреагировал на жалобы сотрудниц о домогательствах со стороны его помощника.

В свою очередь, Кихуэна обвинили в «нежелательных ухаживаниях» за женщинами в период с 2013 по 2017 год. При этом одной из них он якобы обещал помочь в продвижении по карьерной лестнице взамен на романтические отношения. В ближайшее время депутат сложит свои полномочия.

6 октября стало известно, что сенат США утвердил кандидатуру Бретта Кавано, которого обвиняют в домогательствах, на должность судьи Верховного суда.