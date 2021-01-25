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Россия сняла ограничения на въезд для граждан четырех стран
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Россия снимает ограничения на въезд для граждан четырех стран

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Россия снимает ограничение на въезд в страну для граждан Индии, Катара, Вьетнама и Финляндии с 27 января. Об этом в понедельник, 25 января, сообщила пресс-служба правительства РФ.

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«Для граждан еще четырех стран ― Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара ― снимаются ограничения на въезд в Россию, введенные из-за распространения коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин», ― говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что россияне в свою очередь также могут улететь в любую из этих стран. Авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром возобновится 27 января пишет «Газета.ru».

Решение о возобновлении авиасообщения с этими четырьмя странами было принято оперативным штабом по борьбе с коронавирусом 16 января с учетом эпидобстановки.

Отмечалось, что рейсы во Вьетнам по маршруту Москва–Ханой и в Индию по маршруту Москва–Дели, а также в Хельсинки — из Москвы и Санкт-Петербурга — будут осуществляться по два раза в неделю. Авиасообщение с Катаром по маршруту Москва–Доха будет осуществляться три раза в неделю.

Кроме того, оперштаб принял решение об увеличении количества регулярных рейсов в Египет по маршруту Москва–Каир до пяти раз в неделю.

14 января стало известно о возобновлении с 20 января рейсов Singapore Airlines Сингапур–Москва. Уточнялось, что обязательным требованием для пассажиров, не являющихся гражданами России, станет предоставление отрицательного теста на коронавирусную инфекцию, проведенного не позднее 72 часов до вылета.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 3 738 690 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 69 918 летальных исходов, выздоровели 3 150 763 человека.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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