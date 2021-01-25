В России за сутки выявили 19 290 случаев COVID-19

За минувшие сутки в России выявили 19 290 случаев заболевания COVID-19 в 84 регионах. Об этом 25 января сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Наибольшее число заболевших выявлено в Москве (2382), Санкт-Петербурге (2116) и Московской области (1163).

За минувшие сутки было зафиксировано 456 летальных исходов от осложнений, вызванных COVID-19, полностью выздоровели 19 003 человека.

Общее число случаев COVID-19 с начала распространения коронавируса достигло 3 738 690. Зарегистрировано 3 150 763 выздоровевших, скончались 69 918 человек.

23 января в Роспотребнадзоре сообщали о рекордно низком количестве новых зарегистрированных случаев COVID-19 — 20 921 — с 11 ноября, когда за сутки выявили 19 851 заболевшего.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла 20 января, что в России наметился тренд на снижение уровня заболеваемости COVID-19. С начала осени суточный прирост не превышал 20 на 100 тыс. человек, что вдвое ниже, чем, например, в Европе.

В тот же день глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в стране может сформироваться уже в первой половине 2021 года.

18 января в России началась массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. О необходимости начала кампании заявлял президент РФ Владимир Путин. Глава государства отмечал, что российская вакцина от COVID-19 является лучшей в мире, что показывает практика.

Гражданам предлагают сделать прививку вакциной «Спутник V». Она разработана Центром имени Гамалеи и стала первой в мире и РФ вакциной от коронавируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8-800-2000-112.