Число заболевших COVID-19 за сутки оказалось минимальным с начала ноября

За минувшие сутки в России выявили рекордно низкое число заболевших COVID-19 с 11 ноября.

За последние 24 часа стало известно о 20 921 заболевшем COVID-19. Это минимальное число с 11 ноября, когда за сутки зарегистрировали 19 851 случай заражения.

Всего с начала пандемии в РФ выявили 3 698 273 случая коронавируса.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 20 января отметила, что в России наблюдается тренд на снижение уровня заболеваемости COVID-19. По ее словам, с начала осени в стране суточный прирост новых случаев не превышал 20 на 100 тыс. человек, что вдвое ниже, чем, например, в Европе.

В свою очередь премьер-министр России Михаил Мишустин 19 января сообщил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России остается непростой, но при этом постепенно она стабилизируется. Он подчеркнул, что необходимо следить за тем, чтобы сохранялся резерв коек для больных COVID-19, а также запас лекарственных препаратов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.