Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Число заболевших COVID-19 за сутки оказалось минимальным с начала ноября
Общество
МВД предупредило об ответственности за провокации на незаконных акциях
Общество
Минтруд убрал из списка неженских более 100 профессий
Общество
В регионы в I квартале этого года поставят более 17 млн доз вакцин от COVID-19
Мир
Глава МИД Венгрии заявил о приверженности сотрудничеству с Россией
Наука
Под Тулой появится Инновационный научно-технологический центр
Общество
Более 500 волонтеров помогают москвичам в прививочных пунктах
Общество
В Москве в субботу ожидаются гололедица и плюсовая температура
Мир
Число заболевших COVID-19 в Индии превысило 10,63 млн человек
Сюжет:

Число заболевших COVID-19 за сутки оказалось минимальным с начала ноября

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

За минувшие сутки в России выявили рекордно низкое число заболевших COVID-19 с 11 ноября.

Ковиданные меры: как в России стартовала массовая вакцинация
Мобильный пункт в ГУМе принял за один день около 250 человек

За последние 24 часа стало известно о 20 921 заболевшем COVID-19. Это минимальное число с 11 ноября, когда за сутки зарегистрировали 19 851 случай заражения.

Всего с начала пандемии в РФ выявили 3 698 273 случая коронавируса.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 20 января отметила, что в России наблюдается тренд на снижение уровня заболеваемости COVID-19. По ее словам, с начала осени в стране суточный прирост новых случаев не превышал 20 на 100 тыс. человек, что вдвое ниже, чем, например, в Европе.

В свою очередь премьер-министр России Михаил Мишустин 19 января сообщил, что ситуация с коронавирусной инфекцией в России остается непростой, но при этом постепенно она стабилизируется. Он подчеркнул, что необходимо следить за тем, чтобы сохранялся резерв коек для больных COVID-19, а также запас лекарственных препаратов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021