Названы самые необычные вакансии января в России

Сервис «Работа.ру» составил рейтинг самых необычных профессий в России в январе, куда вошли семь вакансий. «Известия» ознакомились со списком.

На работу в качестве нейропсихолога приглашает компания, которая занимается коррекцией и развитием детской речи. В обязанности специалиста войдет проведение диагностики и нейропсихологической коррекции у детей. От кандидата требуется высшее профильное образование или законченные курсы переквалификации.

Крупная сеть кинотеатров ищет инструктора по боулингу. Сотрудник должен заниматься организацией досуга на территории, рассказывать посетителям о правилах поведения и пользования дорожками, следить за техническим состоянием оборудования. Компания готова рассмотреть кандидатов без опыта работы. В качестве бонуса к зарплате предлагают бесплатные билеты в кино и оплату такси после рабочего дня.

Еще одна необычная вакансия, открытая для кандидатов без опыта работы, — упаковщик томатов черри. Работать предстоит вахтовым методом, на крупном логистическом складе. Работодатель предоставляет успешным соискателям бесплатное проживание, питание и обещает заработную плату от 82 тыс. рублей.

В московское фотоателье требуется фотограф на документы, который должен уметь снимать людей на документы всех форматов, делать ретушь и монтаж фотографий. Также в обязанности работника входит ксерокопирование, сканирование и ламинирование. Опыт работы не имеет значения: сотрудника бесплатно обучат новой специальности в течение недели.

Караоке-клуб на юге Москвы находится в поисках бэк-вокалиста с навыками ведущего. Основные требования: грамотная речь, умение работать с публикой, хорошие вокальные данные. Музыкальное образование приветствуется. Сотруднику оплачивается выход на смену, а также процент с песен и продлений плюс чаевые.

Актер квеста-перформанса требуется в компанию, которая занимается проведением развлекательных мероприятий. Актер будет проводить игры, общаться с посетителями квеста, а также поддерживать порядок и чистоту в локации. Работодатель рассматривает людей без опыта работы, в том числе студентов.

В январе открыта еще одна вакансия в кинотеатре — киномеханик. Этот специалист отвечает за бесперебойный и качественный кинопоказ, согласно расписанию. От сотрудника ждут понимание принципов работы кинооборудования, умения им пользоваться, настраивать и следить за исправностью. На эту должность готовы взять кандидата без опыта, если он знает основы электротехники. Кроме того, претендовать на вакансию могут и пенсионеры.

Ранее, 22 января, сервис «Работа.ру» опубликовал исследование, согласно которому с неправдивой информацией в описании вакансий сталкивались 80% россиян. Больше половины респондентов (55%) сообщили, что чаще всего работодатели неверно указывали уровень заработной платы. С некорректной информацией о трудовых обязанностях сталкивались 37% опрошенных, а 36% были обмануты условиями труда.