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Названа наиболее часто встречающаяся ложь в вакансиях

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С неправдивой информацией в описании вакансий сталкивались 80% россиян, следует из исследования портала «Работа.ру».

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Больше половины респондентов (55%) сообщили, что чаще всего работодатели неверно указывали уровень заработной платы. С некорректной информацией о трудовых обязанностях сталкивались 37% опрошенных, а 36% были обмануты условиями труда.

Также россияне рассказали, что были обмануты графиком работы (19%), перспективами карьерного роста (17%) и оформлением по трудовому кодексу (13%). Встречались и такие варианты, как «дружеский коллектив», социальный пакет, место работы и командировки.

При этом большинство (67%) россиян узнавали, что указанная в вакансии информация была ложной, только после трудоустройства, пишет РБК в пятницу, 22 января.

Накануне сервис «Работа.ру» и «СберСтрахование» опубликовали результаты опроса, который показал, что девять из десяти россиян на своем карьерном пути сталкивались с недобросовестными работодателями.

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