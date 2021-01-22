Названа наиболее часто встречающаяся ложь в вакансиях

С неправдивой информацией в описании вакансий сталкивались 80% россиян, следует из исследования портала «Работа.ру».

Больше половины респондентов (55%) сообщили, что чаще всего работодатели неверно указывали уровень заработной платы. С некорректной информацией о трудовых обязанностях сталкивались 37% опрошенных, а 36% были обмануты условиями труда.

Также россияне рассказали, что были обмануты графиком работы (19%), перспективами карьерного роста (17%) и оформлением по трудовому кодексу (13%). Встречались и такие варианты, как «дружеский коллектив», социальный пакет, место работы и командировки.

При этом большинство (67%) россиян узнавали, что указанная в вакансии информация была ложной, только после трудоустройства, пишет РБК в пятницу, 22 января.

Накануне сервис «Работа.ру» и «СберСтрахование» опубликовали результаты опроса, который показал, что девять из десяти россиян на своем карьерном пути сталкивались с недобросовестными работодателями.