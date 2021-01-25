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Количество ДТП с участием пешеходов сократилось в Омске

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Департамент транспорта Омска сообщил о сокращении числа наездов на пешеходов в городе в 2020 году. Всего произошло 257 ДТП, что на 61 меньше, чем в 2019 году.

По данным статистики, 177 аварий произошло на нерегулируемых пешеходных переходах. Травмы получили 177 человек, восемь человек погибли. На переходах со светофорами погибли три человека и пострадали 80. Об этом сообщает ИА «Город55».

В мэрии отметили, что в Омске принимаются меры для усиления дорожной безопасности. На пешеходных переходах устанавливают знаки на флуоресцентных световозвращающих щитах. Кроме того, в городе появились импульсные светофоры и новые «лежачие полицейские».

Пешеходам рекомендуют использовать светоотражающие элементы на одежде. Также горожанам напомнили, что выходить на проезжую часть можно, лишь оценив расстояние до приближающихся транспортных средств.

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