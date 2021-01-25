В России могут запретить выплаты по исполнительным листам за рубеж

Взыскать деньги с россиян можно будет только на счета в РФ. Минюст и Банк России разрабатывают проект закона. К работе над документом пригласили и участников рынка, сообщает телеканал «Известия». Предлагают запретить выплаты по исполнительным листам за рубеж. Получение возмещения будет возможно лишь на счет в банке РФ. Мера поможет бороться с взыскателями-мошенниками.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.