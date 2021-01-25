Давид Манукян прокомментировал расставание с Ольгой Бузовой

Блогер Давид Манукян (Дава) впервые высказался о своем расставании с певицей Ольгой Бузовой. Его комментарий в понедельник, 25 января, опубликовало издание Starhit.

Как отмечается, Манукян ответил на вопрос на паркете шоу «Танцы со звездами», куда он пришел, несмотря на ранее полученную им травму.

«Спасибо за поддержку, особенно сейчас. К сожалению, это жизнь, и все, что начинается, может закончиться. Это был пройденный этап. Не хочу говорить о личной жизни», — подчеркнул блогер.

22 января Бузова на своей странице в Instagram написала: «Нас больше нет» — и попросила поклонников не задавать ей вопросов. Кроме того, она опубликовала фрагменты переписок с блогером, в которых она назвала его чудовищем и обвинила в избиениях.

По ее словам, Дава «творит странные и непонятные вещи».

Бузова и Манукян 8 января поженились на Мальдивах. Мальдивская церемония бракосочетания не имеет юридической силы в России.